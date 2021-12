Matando no Peito, com Zé Airton – 25/12/2021

=H O M E N A G E M=

Na manhã do último domingo, dia 19/12/2021, tivemos a grata satisfação de conhecer e conversar com mais um jovem valor botucatuense que em razão de suas excelentes qualidades técnicas vem fazendo brilhante carreira no cenário do futebol brasileiro, assim como outros jovens atletas botucudos já o fizeram no passado…

Nosso prezado amigo GABRIEL BARALHAS ainda bem jovem deu seus primeiros passos com a redonda nos pés lá na Escolinha de Futebol do nosso amigo PARANÁ ali na Vila Antártica; no futsal atuou pelo time da A.A.Botucatuense de onde ainda amador se transferiu para o C.A. ITUANO jogando pelo seu Sub15 e disputando várias Copas São Paulo da categoria; ainda no próprio ITUANO assinou seu primeiro contrato como atleta profissional de futebol e seguiu carreira no C.A. PARANAENSE e R.D.B. sendo que atualmente com contrato renovado recentemente atua como meio campista do CLUBE ATLÉTICO GOIANIENSE equipe que disputa atualmente a SÉRIE A DO CAMPEONATO BRASILEIRO DE FUTEBOL…

Valeu garoto, continue sempre dessa maneira pois que sua qualidade técnica como atleta e suas qualidades pessoais de humildade e modéstia como ser humano já o tornaram um vencedor.

PARABÉNS GABRIEL BARALHAS…

=RECORDANDO – E.C.INCA – 1967=

Exatamente 54 (cinqüenta e quatro) anos já são passados, desde que, naquela tarde de um domingo de 1967, o brioso esquadrão do “Índio da Vila Antártica”, posava em seus domínios antes de mais uma difícil partida pelo Amadorzão, assim alinhado:

Em pé: ZÉ FLORÊNCIO – SERGINHO – NILTON PREARO – PACOTE – GUERRA – CHICO ROMAGNOLI – ADILSON FUNARI e o Técnico LUIZ CARLOS.

Abaixados: PORVINHA – MAQUININHA – PAULO DIEZ – CANHOTO e o SABARÁ.

Alguns desses amigos já nos deixaram…

Descansem em Paz.

=RELEMBRANDO – JUVENIL A.A.B. 98=

Velhos e memoráveis tempos do futsal lá pelos lados da nossa Botucatuense ocasião em que sua equipe juvenil no ano de 1998 disputava, com grandes apresentações, o principal campeonato da Federação Paulista e revelava para o Brasil e exterior grandes atletas da bola pesada.

Na foto anexa podemos observar referida equipe posando em seu Ginásio completamente lotado antes da partida com o Corinthians de Araçatuba, assim alinhado:

DE PÉ: TÉCNICO PEDRO DIAS – JUNINHO – BUZUCA – LAERTE – LUCAS – RODRIGÃO – INDIO e o DIRETOR ALEMÃO…

ABAIXADOS: TILICO – CELIO – CALZINHO – LEITÃO – TOSTÃO e RIBEIRÃO.

Deixou saudades…

=CONHECENDO NOSSA CIDADE=

Hoje também nossas ruas, pois O MAJOR MATHEUS ali nas imediações da Praça CAVALHEIRO VIRGINIO LUNARDI recebeu telefonema do JOÃO PASSOS para ir prender a PAULA VIEIRA que estava na rua AMANDO o VELHO CARDOSO, sob as vistas do FLORIANO PEIXOTO.

Este irritado ligou para o GENERAL TELES pedindo que fosse ao bispo DOM LUCIO tentar relaxar a prisão; como não o encontrou foi avisar o DR. CARDOSO DE ALMEIDA para tomar conta de Paula, que muito nervosa queria consultar o DR. COSTA LEITE, queria ainda a benção do MONSENHOR FERRARI; estes não puderam atendê-la pois haviam ido pescar com o JOSÉ VENTRELA e o VISCONDE no RIO BRANCO…

… e aí eu e meu amigo e colaborador RUBENS COVRE (i.m) que na ocasião não tínhamos nada com essa confusão no trânsito das RUAS DE BOTUCATU e estávamos fazendo cooper na AVENIDA DAS ACÁCIAS onde encontramos o EXPEDICIONÁRIO ALMIRO BERNARDES e também o DJALMA DUTRA e o SILVA JARDIM, sendo que juntos fomos para a PRAÇA PEDRO TORRES assistir uma retreta da banda do MAESTRO SALIM KAHIL, logo após fomos descansar na PRAÇA CORONEL MOURA onde ouvimos declamações de CASTRO ALVES e onde recebemos uma magnífica aula de história do Brasil ministrada pelo PROF. JOSÉ PEDRETTI NETTO, tendo conversado ainda com LEÔNIDAS CARDOSO e o CORONEL FONSECA sobre os governos do Presidente CAMPO SALLES e do PREFEITO TONICO DE BARROS.

Para findar o dia fomos com o CAPITÃO JOSÉ PAES DE ALMEIDA e o PEDRO CHIARADIA bater uma bolinha ali na GENERAL JÚLIO MARCONDES SALGADO e após tomar um vinho e jantar na casa do PINHEIRO MACHADO onde estava também o DAMIÃO…

=EPÍLOGO=

Finalizando vai aqui um trechinho da oração dos(as) encalhados(as):

“COM DEUS EU ME DEITO; COM DEUS EU ME LEVANTO; MAS ATÉ QUANDO MEU DEUS???”

