Matando no Peito, com Zé Airton – 24/10/2020

=HOMENAGEM – PROFESSORES FCMBB – 1970=

No último dia 15-Outubro-2020 foi comemorado o Dia do Professor, para prestar-lhes singela homenagem estamos nesta data publicando a foto da equipe de futebol da FCMBB que naquela belíssima manhã de sábado do longínquo maio de l970, portanto 50 anos já passados, posa em Acrísio Paes Cruz assim alinhada:

DE PÉ: FLAVIO BACCARI – ZÉ EDUARDO – ZÉ LUIZ NICOLETTI – SIDNEY – ROBERTO CARLOS – JOEL SPADARO – OISENYL e CHRISTOFOLETI.

ABAIXADOS: ISMAEL BONASSI – TONINHO SIMÕES – ZÉ ALBERTO VEIGA – WIDSNEY – MAURO e o WALDIR GANDOLFI…

Quantas boas recordações.

=TIRO DE GUERRA – 1960=

Já sexagenária pois data de l960, apresentamos na foto acima a equipe de futebol de campo, formada por atiradores atletas que serviram naquele ano o glorioso TG-l23 de nossa cidade, podendo ser observados, posando no antigo campo do Ginásio Diocesano:

Em pé: DANIEL EVARISTO – GRINGO – ZAGUE – ELIAS – PACOTE – DINDO – DERMINHO e os sargentos da época BARCELOS e ANANIAS.

Abaixados: NIVALDO – LACIRDO – DAIA – ZÉ AIRTON e DEMINHA.

Um timaço, invicto a temporada toda…

=RECORDANDO – PANELÃO E PANELINHA=

Posando na foto acima datada de 2006, as equipes de Showbol do Panelão e Panelinha, que batiam sua bolinha no remodelado tapete verde do CRAVEIRÃO, podendo ser observados:

De pé o PANELÃO com: PAULO ARBEX – NELSON – CACAU – GU e EU.

Abaixados o PANELINHA de: PEDRO – MATHEUS – LUIZ – MAURO e LUCAS CRAVEIRO…

Sentados os mascotes: JOÃO PEDRO – FERNANDINHO E THIAGÃO, futuros craques paneleiros…

Por oportuno lembrar que a equipe do PANELÃO se manteve invicta contra equipes de Veteranos; Centros de Lazer; Asilos; atletas Fora de Forma; Bancários Aposentados, etc…, sendo que o Panelão enfrentava qualquer panela, digo, parada…

=SE É FOTO É FATO=

No futebol brasileiro, considerado por muitos o melhor do mundo, existem fatos que não tem explicação, pois que nos grandes clubes são os atletas que muito bem remunerados, alimentados e treinados, coletivamente entram em campo para jogar e quando não vencem quem “PAGA O PATO”, conforme foto anexa, individualmente é o treinador que recebe o bilhete azul.

Recentemente, exemplo vivo desses, tivemos com a dispensa de inúmeros treinadores de nossas equipes maiores.

Durma-se com um barulho desse!!!

=PERGUNTA DA SEMANA=

Aquele fanático torcedor vai ao Cartório registrar sua filha e…

P – O cartorário indaga: QUAL O NOME DA GAROTA?

R – ARQUIBANCADA DO TIMÃO!!!

Com esse nome não pode!!!

R- MAS COMO NÃO PODE SE O SENHOR REGISTROU O FILHO DE MEU AMIGO COMO GERAL DO SANTOS???

=FRASE DA SEMANA=

“NINGUEM É TÃO FORTE QUE NUNCA TENHA CHORADO E NINGUEM É TÃO FRACO QUE NUNCA TENHA VENCIDO”.

=EPÍLOGO=

“SEMPRE DUVIDE DA PALAVRA DE UM HOMEM PORÉM NUNCA DUVIDE DE UM HOMEM DE PALAVRA”.