Matando no Peito, com Zé Airton – 24/04/2021

=A.A.FERROVIÁRIA 60=

Para uma homenagem especial à família torcedora tricolor, publicamos hoje uma foto de sua magnífica equipe de futebol profissional que na década de 60 disputou o Campeonato de Acesso da F.P.F., podendo ser observados:

Em pé: ADÉSIO – BOTÃO – LOURENÇO – JOÃO – NEURI e PANDO.

Abaixados: PULGA – PASSARINHO – WILSON BAURU – CELSINHO e EVANIR, podendo ser observado ainda parte do grande público que aos domingos comparecia em Acrísio Paes Cruz.

O futebol profissional deixou saudades, porém deu lugar ao surgimento de um grande clube social-esportivo, que com seu magnífico patrimônio muito orgulha nossa cidade.

=FUTSAL BOTUCATU/A.A.B. 2004=

Ginásio Mário Covas superlotado naquela noite de Junho de 2004, ocasião em que a equipe profissional de futsal da A.A.Botucatuense, representando nossa cidade enfrentava na decisão da Copa TV Tem daquele ano a aguerrida equipe de Ibitinga.

Ao final dos 40 minutos regulamentares, apresentando soberba atuação, vitória da equipe botucuda (9×1), que conquistou o título máximo pela terceira vez, tendo na ocasião contado com a seguinte formação que posa na foto anexa:

De pé: JUNINHO – Técnico PROFESSOR PEDRO DIAS – GU ARBEX – CHANEL – TUVÉIO – RODRIGÃO CONTEÇOTE – BELÉM – THIAGÃO – BUZUCA e o massagista CALEB CASAGRANDE.

Abaixados: MAROLA – RODRIGO TILICO – LUCAS LINO – MIGUÉ – RUBINHO e o DIEGO.

Bons tempos de um bom futsal.

=BANCO DO BRASIL – 1980=

Como era de rotina, naquela ensolarada manhã de um domingo de Dezembro da década de 1980, portanto já passados mais de 40 anos, para realização de mais um amistoso a briosa equipe do BANCO DO BRASIL adentrava seu campo assim constituída:

DE PÉ: CHICO SOUZA – PAULINHO MOURA – MAQUEU – ZELÃO – ZÉ BRAVIM – JOÃO DAMASCENO – JAIRO – REBITE e MARCELO DE PINHO CAMPOS…

ABAIXADOS: BETO DAMASCENO – PAULO BUCHIGNANI – MASCOTE RENATINHO SERRÃO – ZECO SERRÃO – NELSINHO c/ seu filho e MANÉ.

Eram grandes manhãs festivas que deixaram muitas saudades…

=SE É FOTO É FATO – AMARAL=

Na foto anexa posam para a posteridade lá nas dependências do REBOLA, na hora da resenha, logo pela direita o polivalente AMARAL, no meio o Divino Mestre, ADEMIR DA GUIA e à esquerda nosso repórter ZÉ AIRTON, que ao entrevistá-lo ouviu dele que ficou bastante satisfeito com a acolhida que teve naquele clube de amigos, destacando ainda toda satisfação ao atuar junto, dentre outros, com o CACAU ARBEX e o AMARAL, ambos em jornada bastante inspirada.

=PERGUNTAS DA SEMANA=

P – Você sabe o que é um “chefe abelha”?

R – É aquele que faz cera o tempo todo e só sai de sua mesa para ferrar os outros…

=FRASE DA SEMANA=

“NÃO É NECESSÁRIO DIZER TUDO O QUE SE PENSA POREM É NECESSÁRIO PENSAR TUDO QUE SE DIZ”.

=EPÍLOGO=

“SER BOM É FÁCIL, DIFÍCIL MESMO É SER JUSTO E PERFEITO”.