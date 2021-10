Matando no Peito, com Zé Airton – 23/10/2021

=GRUPO AMIZADE=

Mesmo com essa irritante pandemia que teima em não nos deixar definitivamente os dias passam rapidamente e o final do ano se aproxima trazendo com ele a realização dos tradicionais jogos de confraternização dos dias 24 e 31 de Dezembro entre os componentes do Grupo Amizade de nossa cidade, pelo que, em nome dos Organizadores gostaríamos de antecipadamente convidar a todos para uma participação em massa nessa que será sua 43ª realização consecutiva…

Aproveitamos ainda da oportunidade para pelas fotos anexas relembrarmos do jogo acontecido no dia 31/DEZ/2019 ocasião em que as equipes estiveram assim alinhadas:

TIME AZUL:

De pé: Cornetas: RICARDO IGRAL – MANÉ MOSCA – MARCÃO – CARLINHOS POPOLO e CACAU; Atletas: TARZAN – MÁRIO PARDINI – JODEMAR – CHIRI – TONHO e o CLAUDIÃO.

Abaixados: GIOVANI – LEZINHO – RICARDO – PURUNGA – ARTUR – GU – MARCUVI – FELIPE e o PAULINHO ARBEX.

TIME BRANCO:

De pé: Cornetas: RICARDO IGRAL – MANÉ MOSCA – MARCÃO – CARLINHOS POPOLO e CACAU; Atletas: ÉDSON ZANIN – THIAGO e o TÓTI.

Abaixados: JAIR – MARCO COLENCI – BARDUCO – FILIPE – PEDRO – CABEÇA – CUEVINHA – GABRIEL – GIRDO – JOÃO SAAD e o GIOVANI.

=INFANTIL BOA VISTA 52=

Relembramos nesta oportunidade da aguerrida equipe Infantil do BOA VISTA F.C. que no ano de 1952 montou sua equipe para disputa do Campeonato da cidade usando somente garotos moradores daquele bairro e cuja formação posa na foto anexa assim alinhada:

DE PÉ: HELIO – TITO ALVES – TITO SAGUÉ – PEDRO BALALAICA – ALDO e CARLOS CAVALANTE.

ABAIXADOS: GÉSSIRO – ZINHO – TONINHO ANTIGAS – MARIO GOIABA e ZICO GONÇALVES.

Alguns desses amigos hoje moram no Céu.

=RODOVIÁRIO A.C=

Apresentamos nesta oportunidade uma das mais tradicionais formação do não menos tradicional RODOVIÁRIO A.C lá do simpático bairro do Lavapés, formada em sua maioria por atletas residentes naquele local que por muito tempo se constituiu num verdadeiro “bicho papão” dos campeonatos e torneios promovidos pela LBF.

Posando e envergando seu uniforme azul e branco, podemos observar:

DE PÉ: DINHO – BÓ VICENTINI – AFRÂNIO – DADICO – PEI – MÁRIO CORREIA e o OSWALDÃO PAGANI (diretor).

ABAIXADOS: MAURINHO SANTOS – PERNA – ORLANDO TECHIO – MÁRCIO – DINDO e o GILBERTO BOCA (massagista).

Recordação e saudades dos belos tempos de nosso Amadorzão oficial e dos amigos que hoje moram no Céu….

=SE É FOTO É FATO=

A viagem de trem rumo àquela longínqua cidade da alta sorocabana onde fomos, com a A.A.F., jogar amistosamente foi muito cansativa.

Após breve descanso numa pensão local, como era de praxe, fomos visitar e conhecer a praça de Matriz que tinha bem defronte a Estátua de um homem com ar solene, montado num belo cavalo e tendo na mão uma longa espada.

Foi aí que nosso massagista, era sua primeira viagem, vendo aquela impoluta figura, caiu de joelhos diante dela e começou a rezar fervorosamente…

-“QUE É ISSO MEU, TÁ FICANDO LOUCO”???, indaga a galera…

-“SOU CORINTHIANO ROXO, FIEL DEVOTO DE SÃO JORGE E ESTOU PEDINDO AO NOSSO PROTETOR PARA AJUDAR O TIMÃO A SER CAMPEÃO DA LIBERTADORES”!!! (naquela época já era assim).

-“Deixa de ser burro, rapaz, pois essa é a Estátua do DUQUE DE CAXIAS, berraram todos…

Coisas do futebol.

=PERGUNTA DA SEMANA=

Durante a noite o garotinho entra no quarto do casal e:

P – E aí paizão, sabes escrever no escuro??

R – Lógico filhão.

Então escreve o teu nome aqui no meu boletim.

=FRASE DA SEMANA=

Formulada por um marido e dirigido à sua esposa:

“MEU BEM VOCÊ VIVE DIZENDO QUE NÃO GOSTO DE SUA FAMÍLIA, MAS ESTÁ CANSADA DE SABER O QUANTO EU AMO SUA SOGRA”.

=EPÍLOGO=

“MAIS VALE A MOEDA GANHA QUE A ENCONTRADA”.