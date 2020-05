Matando no Peito, com Zé Airton – 23/05/2020

=RECORDANDO – BAEC 1979=

Pela platéia que lotou Acrisio Paes Cruz podemos ter uma idéia do que foi o futebol amador de nossa cidade num passado não muito distante.

Posando naquele gramado no ano de 1979 podemos observar na foto anexa o plantel do glorioso B.A.E.C., famoso GALO DO ESPIGÃO, assim alinhado:

DE Pé: DIRETOR ZÉ FACIOLLI – TÉCNICO RICARDO DA IGRAL – ATLETAS ZÉ VAROLI – MOACIR – VALDIR – DITINHO – JOEL SILVESTRE – ZELÉ – QUATI – FURACÃO E TORCEDORES…

ABAIXADOS: LUIZ CARLOS – LULINHA – JOEL GALHARDO – JAIR SILVESTRE – AVARÉ – TUTU – ADEMIR TREVISAN – DI PIERI…

Tempo bom, grandes craques e excelentes revelações….

=RELEMBRANDO – BANCO DO BRASIL 2016=

Hoje relembramos de um passado recente, quando quatro anos atrás, em 2016, na cidade de Bauru, uma equipe composta em sua maioria por funcionários do Banco do Brasil de nossa cidade, representando sua Regional Administrativa, conquistou de forma brilhante e indiscutível o título de campeão Estadual de Futebol dos funcionários do Banco do Brasil.

Os campeões, que depois representaram o nosso Estado na fase final na cidade de Belo Horizonte, posam na foto anexa assim alinhados:

DE PÉ: PAULINHO TAVARES – THIAGO PAES – YURI SVISSERO – FELIPE BIS – GUGA FERNANDES – ROBERTO RIBEIRINHO – TIAGO NASCIMENTO (técnico) e o FÁBIO.

SEMI ABAIXADOS: DANIEL – GU ARBEX – RENATO CARRIEL – GUSTAVO CELESTRIM – PEDRO e o KANASHIRO.

ABAIXADOS: LUÍS FERNANDO e seu filhinho MIGUEL.

Boa equipe de bancários/jogadores ou jogadores/bancários….

=REVIVENDO – BANCO PORTUGUÊS DO BRASIL=

Nas décadas dos idos anos de 50/60 quando ainda não haviam quadras cobertas em nossa cidade o tradicional Torneio Inter-Bancos de Futebol de Salão era disputado ali na quadra esportiva da Escola SENAC.

A foto anexa nos apresenta a aguerrida representação do BANCO PORTUGUÊS DO BRASIL que no ano de 1960 foi o Campeão de seu torneio início e vice do torneio em si, formando com:

DE PÉ: PROF. JOÃO RIBEIRO – MÁRIO BIANCO – CLAUDIO SPERANDINI – OSVALDO ORSI – CELSO ZAVATI – EUGENIO LOSSURDO.

ABAIXADOS: JAIR RODRIGUES – ANGELINO COLAUTO – RICIERI ORTELÃ – AYRTON ROSSETO…

Quanta saudade…

=SE É FOTO É FATO –=

Nesta época de isolamento social que estamos vivendo me veio na memória uma história com um grande ensinamento.

Era um domingo de encontro familiar e durante o bate-bola da molecada tive a oportunidade de observar, defendendo uma das metas durante todo tempo, a presença do meu neto MARCUVI.

Então durante o almoço resolvi perguntar-lhe a razão de sua opção por essa posição o qual prontamente me respondeu: – “Pois é Vô Mala essa vocação é de nascença pois meu saudoso Avô materno ZÉ ROBERTO QUINTEIRO foi um bom goleiro e além disso o goleiro goza de várias vantagens, tais como: corre bem menos – pode colocar a mão na bola – não tem responsabilidade na hora do pênalti – pode fazer pose para fotos – usa a camisa de cor diferente dos demais e é quase sempre o Nº 1 – vive saudavelmente alimentado pois só come carne branca (frango, peru e que tais)…

Dei-lhe total razão e fiquei matutando comigo mesmo “que garoto inteligente” pois no futebol melhor que isso é só ser colunista esportivo que entra de graça nos estádios; não leva pontapé; dá palpite na vida dos outros e ainda pode falar e escrever bobagens como esta….

=PERGUNTA DA SEMANA=

P – QUAL A SEMELHANÇA ENTRE UM TREM E UM ÁRBITRO DE FUTEBOL?

R – OS DOIS APITAM NA PARTIDA…

=EPÍLOGO=

“ENVELHECER NÃO É PERDER JUVENTUDE E SIM GANHAR EXPERIÊNCIA, SABEDORIA E HISTÓRIAS PARA CONTAR”.