Matando no Peito, com Zé Airton – 23/01/2021

=A.A.F. AMADOR – década 60=

Com imensa satisfação publicamos a foto da equipe amadora da nossa Associação Atlética Ferroviária que na década de 60 representava o Tricolor da Baixada nos campeonatos patrocinados pela L.B.F.

Em sua formação posam seus componentes assim alinhados:

De pé: JOÃOZINHO TATU – COCADA – ZÉ GRAMINHA – JAYME CASSETARI – ZICO GODOY – RUBINHO DIAS e o ferrenho torcedor CHUPANGA.

Abaixados: TAMBURO – CÍCERO – NARDINHO – TÉCIO NUNES e TITO ALVES.

Alguns desses amigos já nos deixaram e descansam em Paz.

=VASCO DA GAMA – BAIRRO ALTO=

Não somos saudosistas militantes, porém depois dos últimos espetáculos esportivos que temos assistido via TV não poderíamos deixar de relembrar o autêntico futebol caboclo que aqui se praticava, apresentando na foto acima, que data de 1944, a aguerrida equipe do VASCO DA GAMA lá do Bairro Alto, posando no antigo campo do XV assim constituída:

Em pé: MIRO MACORIS – BURRICO – JOMIL BOARO – ROMEU PADOVANI – SIDRACO MENEGON e o CARLITO GARCIA.

Abaixados: BRASILIO PARRÉ – NAPHETALIM – WILSON – JACARÉ e o ALCIDES BOARO.

Essa moçada jogava e suava a camisa cruz-maltina nos domingos com frio, calor, vento, chuva, em campo de terra, gramado, de areia, de brejo, com chuteiras (quando tinham) que era só pregos e ainda trabalhavam a semana toda.

A altitude não os atrapalhava, pois eram homens de atitudes nobres.

=T.G. 1953=

Numa passagem de olhos pelo fundo de nosso baú, encontramos lá na parte reservada ao ano de 1953, a foto acima que nos apresenta essa rapaziada botucatuense componentes da equipe de futebol do nosso glorioso TG-123 daquele ano.

Grandes craques de nosso futebol amador e profissional daquela época, posando no antigo campo do Colégio Diocesano, podemos observar:

Em pé: Saudoso NAUL BUCHIGNANI, grande central que contundido não atuou naquela manhã – PEDRO FERNANDES – TONHÃO – RAFANELLI – CHICÃO FUNARI – RENATO MELLO – ZICO GODOY – EDI JAQUETA – ZÉ SILVA e o comandante TENENTE BESTETI.

Abaixados: CALDEIRA – JULICO – HILÁRIO BARBIN – LEVINDO LIMA – FRANCO – LÁZARO LIRA e o TOTONHO.

“Não tinha para ninguém, os meninos eram bons de bola mesmo”.

=SE É FOTO É FATO=

Chovia torrencialmente lá no gramado do Brigadeirão quando as equipes Verde e Laranja do Rebolinha disputavam sua partida sabadal e eis que numa dividida na grande área, entre o goleiro CARLOS PELÍCIA e o centroavante NILTINHO, ambos caem e ficam no chão, ali pela marca penal, com a redonda parando numa poça d’água perto da linha fatal.

Raciocínio rápido e o centroavante Niltinho, goleador emérito, descalça sua chuteira e a arremessa contra o “esférico” que toma o rumo da meta.

Ainda mais rápido o goleiro Pelícia também sacou sua luva e a arremessou desviando a trajetória da “perseguida” para a linha de fundo em salvador escanteio.

Lances hilários de uma disputada partida…

=PERGUNTA DA SEMANA=

P – O REPÓRTER PERGUNTA, O QUE VOCÊ ACHOU DO JOGO??

R – O DISTRAÍDO ATLETA RESPONDE: EU NÃO ACHEI NADA, MAS MEU COMPANHEIRO ACHOU UMA CORRENTINHA DE OURO NO MEIO DO CAMPO…

=FRASE DA SEMANA=

“SEXO É O ÚNICO ESPORTE QUE NÃO É CANCELADO QUANDO FALTA A LUZ…” (Praticantes)

=EPÍLOGO=

“NUNCA ANDE PELO CAMINHO TRAÇADO, POIS ELE CONDUZ SOMENTE ATÉ ONDE OS OUTROS JÁ FORAM”.