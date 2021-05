Matando no Peito, com Zé Airton – 22/05/2021

=AAF – 63=

É com imensa satisfação que publicamos hoje a foto acima, pois que na mocidade tivemos a oportunidade de jogar junto com todos os seus integrantes nas mais variadas equipes de nossa cidade, senão vejamos: Goleirão Walter Paschoalick e polivalente Zé Antigas no Boa Vista F.C.; Alemão II, Jura, Paulino Diez, Lalo Tamburo, Quiabo e Fiinho na A.A.Ferroviária e Bitinha, Serrão e Romeu na A.A.Botucatuense, além de sermos dirigidos pelo competente e saudoso técnico Lamil Santos.

Posando em Acrisio Paes Cruz, podemos observar a valorosa equipe da A.A.Ferroviária, vice campeã do Amador de 1963, assim alinhada:

De pé: ALEMÃO II – WALTER PASCHOALICK – ZÉ ANTIGAS – ROMEU – BITINHA – JURA e o técnico LAMIL.

Abaixados: PAULINO DIEZ – LALO TAMBURO – QUIABO – SERRÃO – FIINHO e o massagista BECÃO.

Tempo bom não volta mais…

=AAB – FUTSAL ANTIGO=

Época áurea do Futebol de Salão em nossa cidade apresenta o plantel completo da tradicional A.A.Botucatuense posando no Ginásio do BTC (era a única quadra coberta que havia na cidade) antes de mais um jogo pelo Campeonato Paulista assim alinhado:

DE PÉ: Massagista TONHÃO – Técnico RODOLFO ALVES FÊO (Duda) – MOACIR – ALEMÃO II – DENA – DEMA VICENTINI – NELIO DE CASTRO…

ABAIXADOS: INDIO TAVARES – NIVALDO CALONEGO – CICIÁ – FURQUIM – DORIVAL POMA…

Alguns hoje moram no Céu, descansem em Paz…

=TELERÁDIO 77=

Quarenta e quatro anos mais jovens, foram fotografados no dia 31/Dez/1977, posando no gramado do Petrarca Bachi, próprio do Brasil de Vila Maria, os atletas que compunham, naquela época, a aguerrida e tradicional equipe da TELERÁDIO.

Um desfile de astros do nosso futebol varzeano, podendo ser observados sempre da esquerda para a direita:

Em pé: CHICO – FERREIRA – LOLINHO – NÉLIO – ELBIO – AMARAL e o JORGE ROSSETO.

Abaixados: TONINHO – FORNER – ZEZO FERRAZ – RIZZO – FUMINHO – DITINHO – LILICO e o mascote EDUARDO ROSSETO.

Grandes recordações…

=SE É FOTO É FATO – GOLEIRO NA LAMA=

A foto anexa nos mostra a dura vida da profissão de goleiro, pois durante a disputa de uma partida amistosa de nossa equipe na zona rural, o guarda-valas MARCOLIN ficou irremediavelmente enterrado embaixo dos três paus, impossibilitado de qualquer movimentação após um temporal que desabou sobre o campo de batalha, não podendo assim evitar os cinco gols que tomamos naquele empate por 5×5 com a equipe da casa.

Coisas do futebol em dia chuvoso…

=PERGUNTA DA SEMANA=

P – POR QUE ATUALMENTE O TIMÃO TEM O APELIDO DE PIRATA?

R – PORQUE LÁ SÓ TEM PERNAS DE PAU!!!

=FRASE DA SEMANA=

“QUANDO O POÇO SECA É QUE SENTIMOS O VERDADEIRO VALOR DA ÁGUA”.

=EPÍLOGO=

“COMEÇAMOS A DAR BONS CONSELHOS QUANDO A IDADE JÁ NOS IMPEDE DE DAR MAUS EXEMPLOS”. (JUEVES)…