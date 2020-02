Matando no Peito, com Zé Airton – 22/02/2020

=RECORDANDO- NOSSO FUTEBOL PROFISSIONAL – A.A.FERROVIÁRIA 60=

Para uma homenagem especial à família torcedora tricolor, publicamos hoje uma foto de sua magnífica equipe de futebol profissional que na década de 60 disputou o Campeonato de Acesso da F.P.F., podendo ser observados:

Em pé: ADÉSIO – BOTÃO – LOURENÇO – JOÃO – NEURI e o PANDO.

Abaixados: PULGA – PASSARINHO – WILSON BAURU – CELSINHO e o EVANIR, podendo ser observado ainda parte do grande público que aos domingos comparecia em Acrísio Paes Cruz.

O futebol profissional deixou saudades, porém deu lugar ao surgimento de um grande clube social-esportivo, que com seu magnífico patrimônio muito orgulha nossa cidade.

Parabéns…

=RELEMBRANDO – NOSSO FUTEBOL AMADOR – AAB x BLASI=

Ano de 1.958 e o BLASI F.C., equipe representante das tradicionais Indústrias Blasi de nossa cidade, após brilhante campanha conquista o título máximo do Campeonato Amador da Liga Botucatuense de Futebol.

Para comemorar o evento e receber as respectivas faixas é marcada uma bela festa que culmina com partida amistosa contra a A.A.Botucatuense, outro bicho papão do amador local da época.

A foto acima focaliza, posando em Antonio Delmanto, seqüencialmente intercalados os integrantes das duas equipes, podendo ser observados:

Em pé: BIAGIONE, diretor – TEREZA, madrinha – BABÃO – VALDEMARZINHO – SILVIO – ZÉ MARIA LEITE – MIXIRICA – QUITÃO – ITATINGA – NENÊ RIBEIRO – ERNESTO – PERCÍLIO DEZAN – FERRAZ – ADOLFO e o ALÍPIO, técnico.

Abaixados: CAMPOS – MAURINHO SANTOS – J. SEABRA – PAULÃO – TONINHO – CARLOS, mascote – PEDRO BALALAICA – ADEMAR MESSIAS – HILÁRIO BARBIN – ESTOPA e o GAVIÚNA.

Desses amigos vários já foram chamados pelo Senhor e descansam em Paz.

Quantas saudades!!

=NOSSA ESCOLA – NOSSA GENTE – AMÉRICO 1971=

Desde a década dos anos 50 sempre foi e continua sendo até hoje grande sucesso a disputa da famosa Olimpíada Infantil que congrega o mundo estudantil menor de nossa cidade, uma criação do saudoso Plínio Paganini na sua querida PRF-8.

A satisfação pela participação está estampada no rosto de cada garoto da foto acima quando naquela noite de 17 de outubro de 1971, posavam na quadra do B.T.C. para com galhardia defenderem as cores do tradicional Grupo Escolar e Ginásio “PROF. AMÉRICO VIRGÍNIO DOS SANTOS”, podemos observar:

Em pé: Inesquecível CLÓVIS AUGUSTO FRANÇA – ANTONIO LUIZ BASSO – JOÃO BATISTA ALVES INÁCIO – CARMINO RUSSO NETO (técnico) – CELSO JOSÉ PONTES e EDMILSON DOS SANTOS.

De cócoras: JOEL RAIMUNDO ANTONIO – VALDOMIRO DIAS – RUBENS AFONSO BICUDO – JOÃO SERGIO DE CASTRO – MARCIO LUIZ EBURNEO – CARLOS ROBERTO DE LIMA e o ARNALDO DOS SANTOS.

Era a 13ª edição dessa competição tão salutar para nossos garotos…

=SE É FOTO É FATO=

Certa ocasião pelo Campeonato Paulista da 1ª Divisão, jogavam em Acrisio Paes Cruz, nossa A.A.Ferroviária e a equipe dos Irmãos Romanos de São Bernardo do Campo.

Jogo difícil, nada dava certo para nossa equipe que precisava da vitória para passar às finais, e aí foi quando o juiz, Sr. Walter Carneiro Gaveta, tricolor fanático (Cr$) marca um pênalti inexistente.

Muita discussão, choro e ranger dos dentes mais, o pênalti é cobrado e desperdiçado; com a maior cara de pau o juiz manda voltar a cobrança e novamente bola pela linha de fundo…

Terminada a partida o juizão gaveteiro entra no vestiário e desabafa com o Presidente Tricolor:

– “Doutor, marcar e mandar repetir o pênalti eu ainda consigo, mas cobrá-lo eu não posso”.

PS: Nos últimos sábados temos visto cobranças de pênaltis perdidos infantilmente num determinado Clube de nossa cidade…

=PERGUNTA DA SEMANA=

P – A quem você gostaria de agradecer pela sua brilhante carreira?, pergunta a repórter para o atacante famoso.

R – Eu gostaria de agradecer aos meus genitores, especialmente o meu pai e a minha mãe!!!, responde todo orgulhoso o craque.

=EPÍLOGO=

“PREZADO MOTORISTA, NÃO CORRA, POIS MAIS VALE CHEGAR ATRASADO NESTE MUNDO, DO QUE ADIANTADO NO OUTRO.”