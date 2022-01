Matando no Peito, com Zé Airton – 22/01/2022

=HOMENAGEM – BOI E CHUPANGA=

Tempos atrás, quando assistíamos pela TV a entrega da premiação dos melhores do mundo no futebol, ao ser abordado o emocionante tópico referente ao torcedor símbolo imediatamente nos veio a mente a lembrança de dois saudosos senhores que junto a muitos outros foram torcedores símbolos de nossas equipes profissionais na época de nossa juventude…

Nesta oportunidade para homenageá-los postumamente estamos recordando na foto 1 do Sr. HENRIQUE FRANSCISCHINE, carinhosamente apelidado de BOI, que torcia grudado ao alambrado até nos dias de treinamento das equipes infantil, juvenil, amadora e profissional da nossa A.A.BOTUCATUENSE.

Já no destaque da foto 2 temos essa figura humana inigualável do Sr. ANTÔNIO CECÍLIO, também carinhosamente apelidado de CHUPANGA, moço que postado atrás da meta do adversário assistia aos jogos da A.A.FERROVIÁRIA de onde vibrava e se alegrava nas vitórias e se entristecia nas derrotas…

Pois é minha gente, são figuras exponenciais como essas que nos fazem relembrar o passado para viver o presente!!!

=A.A.FERROVIÁRIA 60=

Para uma homenagem especial à família torcedora tricolor, publicamos hoje uma foto de sua magnífica equipe de futebol profissional que na década de 60 disputou o Campeonato de Acesso da F.P.F., podendo ser observados:

Em pé: ADÉSIO – BOTÃO – LOURENÇO – JOÃO – NEURI e PANDO.

Abaixados: PULGA – PASSARINHO – WILSON BAURU – CELSINHO e EVANIR, podendo ser observado ainda parte do grande público que aos domingos comparecia em Acrísio Paes Cruz.

O futebol profissional deixou saudades, porém deu lugar ao surgimento de um grande clube social-esportivo, que com seu magnífico patrimônio muito orgulha nossa cidade.

=TAL PAI….TAL FILHO=

Com imensa satisfação dedicamos trabalho desta data aos prezados amigos, atuantes Delegados de Polícia, Doutores MAURO SÉRGIO RODRIGUES DOS SANTOS e PAULO FÁBIO BUCHIGNANI, ambos filhos respectivamente de nossos amigos e companheiros de bola de outrora lá na A.A.B, inesquecíveis ponta nato MAURINHO e zagueirão NAUL.

Aos pais nossa homenagem póstuma e aos filhos votos de pleno sucesso na árdua carreira profissional que abraçaram com tanta dignidade e dedicação.

=PERGUNTA DA SEMANA=

P: QUAL É O TIME MAIS BEM ARMADO DO FUTEBOL AMADOR DE BOTUCATU?

R: É O DINAMITE…

=FRASE DA SEMANA=

“ABRINDO OS OLHOS E OS OUVIDOS APRENDEMOS BEM MAIS QUE ABRINDO A BOCA.”

=EPÍLOGO=

“NUNCA SEGURES UMA LÁGRIMA PARA MOSTRAR QUE TENS FORÇA, DEIXE-A CAIR PARA MOSTRAR QUE TEM SENTIMENTO.”

Compartilhe esta notícia