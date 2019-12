Matando no Peito, com Zé Airton – 21/12/2019

=RELEMBRANDO – BAEC=

VELHOS TEMPOS, sim velhos tempos de há já passados 63 anos quando o querido B A E C, popular “Galo do Espigão, posava no ano de 1956 em seu terreiro, assim alinhado:

DE PÉ: Preparador Físico Prof. ZÉ GUIMARÃES – Atletas PEDRO FERNANDES – NAPHETALIN – ROMUALDO BORGATO – NELSON BORGATO – FERRAZ – CARRIEL – OSMAN – Diretor REINALDO BERTANI – Garoto HENRIQUE – Presidente JOSÉ MINETTO e Prefeito da época Dr. JOÃO REIS…

ABAIXADOS: ANÍBAL – ARIZINHO – NYLSON GUERREIRO – ORLANDÃO – TATUÍ – TURQUINHO e o CHICO ARIAS…

Alguns já nos deixaram e descansam em Paz…

=RECORDANDO – BASQUETE ANTIGO=

VELHO TEMPOS, sim velhos tempos do basquete, popular bola ao cesto, de nossa cidade, apresentando a Seleção botucuda de l943, portanto já passados 76 anos, que posa envergando seu moderno uniforme daquela época, assim alinhada:

DE PÉ: ALCINO PELEGRINI – NILTON – PERES – ZÉ BOCA – ELIAS FERRARI – LALO e o RUBENS CAMPI.

NO MEIO: Diretor NEVES PINHÃO e TALLES

SENTADOS: EDON – MILTON MARIANO – PIOZZI – PETRECHEN e CASSETARI.

Um quinteto de primeira linha.

=JUSTA HOMENAGEM – BOI =

Foi uma figura de real destaque entre os verdadeiros esportistas botucudos de outrora…

QUEM?,….especialmente entre os mais idosos ….não conheceu o “saudoso” HENRIQUE FRANSCESCHINI, carinhosamente apelidado de “BOI, que quando jovem foi um craque no plantel da nossa A.A.Botucatuense e após encerrar sua brilhante carreira se tornou um torcedor símbolo do Clube da Estrela Solitária.

A foto anexa focaliza o momento exato em que esse legendáio esportista, sob o comando no apito do famoso JAPA, dava o pontapé inicial de partida oficial acontecida em Antonio Delmanto quando lhe foi prestada linda e merecida homenagem em plena vida, grande evento…

=SE É FOTO É FATO – CEMITÉRIO=

Na abertura de mais uma transmissão esportiva, aquele famoso locutor botucudo que gostava de enfeitar um pouco o pavão, lascou lá da cabine de Antonio Delmanto:

“Caros ouvintes, bem a minha frente posso visualizar o magnífico tapete VERDE ALVINEGRO, onde dentro de instantes a pugna será realizada; a minha direita o Batalhão da Policia Militar onde ficam os responsáveis pela segurança de nosso povo e a minha esquerda esta localizado O LINDO E RECONFORTANTE CEMITÉRIO ONDE VIVEM TRANQÜILAMENTE OS MORTOS desta terra”…

Coisas do futebol ou do além, sei lá!!!

=PERGUNTA DA SEMANA=

P- NA GREVE DOS COVEIROS, QUAL JOGO ERA PROIBIDO PARA PASSAR O TEMPO???

R- ERA O JOGO DE BURACO, POIS NINGUÉM PODIA PEGAR O MORTO!!!

=EPÍLOGO=

“QUANDO FALARES CUIDA PARA QUE TUAS PALAVRAS SEJAM MELHORES QUE O SILÊNCIO”