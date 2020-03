Matando no Peito, com Zé Airton – 21/03/2020

=RECORDANDO – AAB-60=

Na foto anexa posa o esquadrão amador da A.A.Botucatuense que no ano de 1960, do século passado, representou condignamente as tradições alvinegras, formando com:

DE PÉ: ZÉ VAROLI – CHICO ROMANHOLI – DADICO – DIZÃO DALAQUA – ÍNDIO TAVARES e o BITINHA…

ABAIXADOS: VÉIO GUANXUMA – NIVALDO CALONEGO – ZAGUE – ZÉ AIRTON e o NENÊ GUANXUMA.

Que timaço!!!

Alguns desses amigos já nos deixaram e descansam em Paz.

=RELEMBRANDO – MD-30=

Durante todo o seu tempo de atividade futebolística, a tradicional equipe do MD-30 sempre manteve o seu plantel fazendo as reposições necessárias para sua sobrevivência, pois que, enquanto alguns “abandonavam as chuteiras” em razão de contusões, “veiera”, desilusão com a redonda e etc…, outros convidados chegavam para substituí-los e assim se tocava o barco…

A foto de hoje nos apresenta uma de suas formações que contava com ex-atletas ainda em atividade e alguns companheiros convidados que chegaram para compor, podendo ser observados, posando em Petrarca Bachi:

Em pé: Saudoso SEU BORGATO – LINO – CORULI – ZAGUE – PEZÃO – TUTA – JARBAS – VEIGÃO – PAULO SILVA – PAULO RANZANI – MÉRCIO e o PEREIRA.

Abaixados: LOTUFO – COCADA – IDÃO – JOSEY – MOACIR – PAULINHO – PIQUERA – LUIZ CARLOS – PLININHO – JOEL GALHARDO e o AGENOR, além dos mascotes, FABIANO – DENIS CASALE e o BETO.

Quanta gente boa, quantas lembranças…

=SAUDADES – EECA -51=

Não nos cansamos de citar, sempre que surge a oportunidade, que em nossa época de adolescente, e faz tempo isso, nossas escolas tinham verdadeiros esquadrões de futebol de campo.

Um exemplo bem claro disso é a da foto acima que mostra a poderosa equipe da tradicional ESCOLA NORMAL (hoje EECA) do ano de 1951, posando no campo da A.A.B., ainda com gradinhas, quando em disputa do derbi escolar citadino venceu o GINÁSIO DIOCESANO (hoje LA SALLE) por 2×0, formando com:

Em pé: BAUER – CARLOS PIRES – NAUL BUCHIGNANI – MILTON – RENATO MELO – AGOSTINHO e NILSON.

Abaixados: RUBENS – DELEN – TRAJANO COTRIM – PEDERNEIRAS e CELSO COTRIM.

Como curiosidade podemos citar que a partida foi “irradiada” (termo da época) pela tradicional PRF-8 – Rádio Emissora.

Belo time…

=SE É FOTO É FATO – CAVALO BÊBADO=

Conforme vem inserido no rodapé da foto anexa se todos nós seguíssemos o exemplo do cão amigo muitos acidentes seriam evitados, portanto se for dirigir não beba mas se for beber me convida…

=PERGUNTA DA SEMANA=

Aquele bichinho pesava 1.000 gramas e perdeu 200…

P – QUAL É O NOME ELE?

R – É UM EXQUILO!!!

=FRASE DA SEMANA=

“RICO TEM VEIA POÉTICA, POBRE VARIZES.”

=EPÍLOGO=

“NA PROSPERIDADE NOSSOS AMIGOS NOS CONHECEM, NAS ADVERSIDADES NÓS CONHECEMOS NOSSOS AMIGOS”.