Matando no Peito, com Zé Airton – 20/06/2020

=RELEMBRANDO – PROFESSORES ANOS 50=

De longa data vem nosso slogan, “Cidade dos Bons Ares e das Boas Escolas”; também pudera!, com esse clima que a natureza nos privilegiou e os Professores que tivemos e continuamos tendo, nada mais apropriado.

Para conhecimento dos mais novos, pois os antigos os conheceram de sobejo, publicamos hoje a foto do Time de Futebol dos Professores, posando no gramado da AAB, nos anos dourados de 50, assim alinhados:

De pé: JAIRO – NANDO – JAYME CASSETARI – NELSON PEREIRA – JAIR – JONAS ALVES – ZIP e o CID GUELI (técnico).

Abaixados: GASTÃO DAL FARRA – CUTER – ELIAS FERRARI – ALCEU POTIENS – VALDOMIRO CURI e o CARLOS BAUER.

Conheci a todos, pois fui aluno deles, e posso afirmar com convicção que nas salas de aula foram inigualáveis; na vida pessoal sobram adjetivos qualificativos e no gramado esforçados alunos.

Alguns já nos deixaram e descansam em Paz…

=RECORDANDO – JUVENIL DA A.A.FERROVIÁRIA -1953=

É com imensa satisfação que recordamos nesta oportunidade dessa garotada que no ano de 1953, portanto 67 anos já passados, formavam a imbatível equipe JUVENIL da nossa gloriosa A.A.FERROVIÁRIA.

Posando na foto anexa no gramado de Acrisio Paes Cruz podemos observar:

DE PÉ: NILSEU GIACÓIA – ZÉ MARIA MOREIRA LEITE – QUITÃO – JOÃO DAMASCENO – LORI BAIANO e o ALEMÃO I (ANGELO)…

ABAIXADOS: STOPA – PAULO GASPARINI – WALTER – FLAVIO SASSO e o PEDRO GODINHO…

Alguns deles hoje moram no Céu onde descansam em Paz…

=SE É FOTO É FATO=

Naquela mesa da boleirada o papo rolava solto com as palavras sendo molhadas por geladas tubaínas e foi aí que o saudoso Derminho, lascou lá do seu cantinho:

-“Pois é, certa vez a convite do Estrepe fomos jogar numa fazenda da região e quando a partida ia ser iniciada um jogador do time local que não havia sido escalado para entrar jogando, invadiu o campo e com um afiado machado picou as duas traves, gritando alto e bom som que aquela madeira era dele e ia levá-la embora…

O jogo foi suspenso, a fiança não foi paga e ficamos sem o nosso goro-goró de após jogo”.

Calma Portuga, menos, menos…, foi o grito geral da galera!!!

=PERGUNTA DA SEMANA=

P- O QUE É O FUTEBOL???

R- É AQUELE COM QUEM TODA MULHER CASA SEM SABER!!!

= FRASE DA SEMANA=

“EM MARATONA DE ELETRODOMÉSTICOS QUEM VENCE É O CHUVEIRO, PORQUE TEM RESISTÊNCIA”

=EPÍLOGO=

“CONFIANÇA NÃO SE DÁ NEM SE EMPRESTA, CONFIANÇA SE ADQUIRE”.