Matando no Peito, com Zé Airton – 20/03/2021

=B.T.C. – ANTIGO=

Foto 1

Imensa satisfação sentimos nesta oportunidade ao recordarmos pela foto acima, uma verdadeira relíquia, da poderosa equipe de futebol de salão montada pelo BOTUCATU TÊNIS CLUBE nos já longínquos passados anos de 1.960…

Nela podemos observar posando em seu Ginásio, em noite de jogo pelo Campeonato da cidade seu esquadrão assim alinhado:

De pé: NENÊ RIBEIRO – ARCENIO – NÉLIO AMARAL CASTRO – DAMATO e o ANTÔNIO DORINI.

Abaixados: CELSO MALATRAZI – ADEMAR VICENTINI – ADÃO ASTHOLFI e o NEWTON COLENCI.

PS: Presente foto nos foi enviada pelo prezado amigo-irmão JU COLENCI a quem agradecemos pela colaboração:.

=RECORDANDO – VILA MARIA 1964=

Com muita satisfação apresentamos, nesta oportunidade, para nossos prezados leitores, uma das maiores forças do nosso futebol amador do passado.

Trata-se do C.A. Brasil de Vila Maria que na foto acima posa em seu estádio por ocasião do recebimento das faixas de campeão do Torneio Radialista – 1964, com seu plantel assim alinhado, da esquerda para a direita:

Em pé: NILTON PREARO – GONÇALO – TAPASSU – BANHA – FURINHO – RAUL – ALEMÃO II – JOÃOZINHO TATU e o LORE BAIANO.

Abaixados: WALTER POLENTA – GRILO – ODAZIL – DANIEL – ÍNDIO e o FIO.

Alguns desses amigos já nos deixaram e hoje batem sua bolinha lá no Céu.

Descansem em Paz…

=INDEPENDENTE F.C=

Foto 3

Já sexagenária, pois data de 1959, a foto acima nos apresenta a equipe do Independente, tradicional agremiação que representava a não menos tradicional Vila Rodrigues no âmbito de nosso futebol amador.

Na ocasião é retratada quando posando em seu campo de terra batida, lá nos altos da cidade, recebia o “trophéu” e as “phaixas” de Campeão de mais um importante torneio conquistado, assim alinhada:

Em pé: NIQUINHO – ZINHA – BECÃO – RUBENS – PARRÉ – ARI ANTIGAS – VALDOMIRO NEGRÃO – TONHO FOGA – CLAYTON FORTI e o MOACIR ATLANTIC.

Abaixados: EDINHO NEGRÃO – PICA – LAIR LACERDA – DEMINHA OLIVEIRA – TONINHO ANTIGAS e o mascote NEGRÃO.

Alguns desses prezados companheiros já nos deixaram e hoje moram no Céu.

=SE É FOTO É FATO=

Conforme vem inserido no rodapé da foto anexa se todos nós seguíssemos o exemplo do cão amigo muitos acidentes seriam evitados, portanto se for dirigir não beba mas se for beber me convida…

=PERGUNTA DA SEMANA=

Hoje para os adeptos de ervas medicinais:

P- Qual o melhor CHÁ para queda do cabelo???

R- É o tradicional CHApéu!!!

=FRASE DA SEMANA=

“GANHAMOS CINCO JOGOS E FIZEMOS GOL EM TODOS ELES…” (Amigo nosso)

=EPÍLOGO=

Lá no cemitério do Bom Descanso estava escrito nas lápides daqueles túmulos:

-DO CHARLATÃO …………”MEU TUMULO É O DO LADO”

-DO CALOTEIRO……………”NÃO ESTOU, PAGO QUANDO VOLTAR”

-DA SEXY SIMBOL………..”AGORA SÓ A TERRA VAI COMER”.

-DO AGRÔNOMO…………..”REGAR COM NEGUVON, EVITA VERMES”

-DO INSONE…………………..”ENFIM DORMI’’

-DO ALCOÓLATRA………..”PAREI DE VERDADE”

-DO VIDENTE…………………”EU NÃO FALEI?”