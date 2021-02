Matando no Peito, com Zé Airton – 20/02/2021

=HOMENAGEM=

Comemorou-se na última terça-feira (16/02/2021) o Dia do Repórter, dentre os quais possuo inúmeros amigos pelos quais tenho muito apreço e admiração.

Nomeá-los individualmente seria quase impossível pelo que coletivamente optei por homenagear um moço que ainda garoto, são-paulino ferrenho, com a bola nos pés foi um razoável, digamos assim, “meia-boca” VOLANTE do time da molecada ali do campinho da Igreja de Lourdes, vizinha de sua residência familiar.

Na mocidade continuou são-paulino e por tradição de família, ainda dentro das “quatro linhas”, trocou a bola nos pés pelo microfone nas mãos e aí sim se tornou um VOLANTE “de prima”, eclético repórter esportivo de nossas emissoras radiofônicas, na época de ouro do futebol botucudo.

Na foto acima vemo-lo, com a “latinha” na mão, entrevistando em Acrisio Paes Cruz o saudoso goleiraço PAULO SILVA da A.A.Ferroviária.

Nosso amigo RABIB NEDER, prezado NEDER FILHO, infelizmente continua com essa triste mania de ser são-paulino, assim como muitos outros profissionais da espécie, JÚNIOR QUINTEIRO, VANDERLEI DOS SANTOS, LUCAS MACHADO, BAHIGE FADEL, THIAGO LUCAS, sempre o grande defeito dessa galera…

PARABÉNS AMIGOS DA IMPRENSA!!

=E.C. CENTENÁRIO – 1970=

Marcou época nos anais esportivos de nossa terra o E.C. CENTENÁRIO, clube que tinha em sua direção o grande e saudoso esportista VENCESLAU PINTO e sua sede ficava, naquela época, nos altos da Costa Leite.

A atividade principal dessa entidade era o pedestrianismo, porém, com o passar do tempo montou um excelente time de futebol que o representava em toda região e cuja foto acima apresenta, posando em Antonio Delmanto no dia 18/04/70, as seguintes feras:

Em pé: Presidente TONINHO CALIXTO – CIDÃO – JAIME – JOÃO – NÉZIO – JULIÃO – MAURO SANTOS e o técnico DORVALINO.

Abaixados: PAULINHO – DARCI – MAURINHO – ADÃO – SERGINHO MAÚ e o JOÃOZINHO.

Alguns já nos deixaram e hoje jogam no Time do Senhor…

=RECORDAÇÃO – A.A.ITATINGUENSE 1956=

Em agradecimento pela atenção que nossos amigos leitores lá de ITATINGA dedicam semanalmente a este nosso trabalho, estamos mostrando na foto acima o esquadrão montado pela A.A.ITATINGUENSE no ano de 1956, nela podemos observar:

Em pé: Diretor JULIO CARNIELLI – SANTO GARCIA – PEDRO WASHINGTON – MAURO (jogou na AAF) – MÁRIO PINTINHO – BABÃO (jogou na AAB) – saudoso AMAURY DI PIERO e o Presidente EUCLIDES ROSA.

Abaixados: PADEIRINHO – PULGA (AAB e AAF) – DÉCIO – HÉLIO PINTO e TONZINHO.

Foto cedida pelo nosso prezado amigo VICENTE CHIRINÉA, cracão P U R G A, o homem que tinha uma bomba nos dois pés.

=VELHOS TEMPOS – BAIRRO ALTO x VILA RODRIGUES=

Phutebol nos anos 50 do século passado é o que apresentamos na photo acima, phocalizando clássico lá dos altos da cidade.

O campo é aquele onde foi construído nosso Ginásio de Esportes, o posicionamento das equipes juntas formando o V da vitória era o “tchan” da época e a esquerda, da frente ao fundo, está o BAIRRO ALTO, assim perfilado: DITÃO – FIFO – LAURO – JUNIOR – BERTÃO – JUNIR (ZÉ CIGARRO) – TIM e o PAULO.

Já à direita, agora do fundo à frente a VILA RODRIGUES, formando com: RUBENS – MIGUEL – XISTO VAROLI – CHICO CÉSAR – VITÓRIO – ROMEU SCOLÁSTICO – CIRO BARBEIRO – CLÓVIS MAIONE – CESÁRIO PARRÉ – CHIOSO e o JARBÃO.

Vários desses amigos já foram chamados pelo Senhor, aqueles que aqui permanecem, com certeza se lembrarão com saudades dos bons tempos vividos…

=FRASE DA SEMANA=

“JOGADOR BOM É COMO SORVETERIA, TEM DIVERSAS QUALIDADES”.

=EPÍLOGO=

“AMIGOS SÃO OS QUE NA PROSPERIDADE SÓ APARECEM SE FOREM CONVIDADOS, PORÉM NAS ADVERSIDADES ESTÃO PRESENTES MESMO SEM SEREM CONVIDADOS”.