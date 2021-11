Matando no Peito, com Zé Airton – 20/11/2021

=RECORDANDO – C.A.BRASIL DE VILA MARIA – 1993=

Retrocedemos hoje 28 anos no tempo, para mostrar aos prezados leitores a foto do clube que se sagrou campeão amador oficial da Liga de nossa cidade no ano de 1993.

Trata-se do tradicional e querido C.A.Brasil da Vila Maria que na partida final abateu a representação da A.D.Caio e recebeu as respectivas faixas dos representantes da L.B.F., assim alinhados:

Em pé: Atleta GUGA – Diretor da L.B.F. TABORDA – Massagista CLÁUDIO – Técnico GODÉ – Diretor do clube PANELÃO – Atletas SALMIR – SIDNEI – TOMAZINI – MÁRIO PARDINI – SANDRO IGRAL – BOZO – PORTUGUÊS – PERU – Presidente LOURIVAL PREARO – Presidente da J.J.D. ATÍLIO SUMAN e Diretor do clube OTÁVIO.

Abaixados: Diretor e torcedor do clube PROF. BENEDITO GAMITO – Atletas PAULO SAPINHO – CINTRA – SÍLVIO PREARO – WAGNER CIBORGUE – AZANHA – EDSON CASTRO – ANDREZINHO e o Mascote MARQUINHOS.

Que bons tempos aqueles!!!

=D.C.T. – 1949=

Em tempos passados era de praxe na cidade que nossas escolas, casas comerciais, repartições públicas etc… montassem seus times de futebol para diversão nos finais de semana.

Assim não foi diferente com o pessoal do nosso DEPARTAMENTO DE CORREIOS E TELÉGRAFOS – DCT que no ano de 1.949 (século passado) montou o seu, uma verdadeira seleção amadora da cidade, que posa na foto acima lá no campo do Lavapés, assim alinhado:

De pé: CHARUTO – NILSO – CARLITO SAPATEIRO – ACÁCIO – PIOZZI e o goleiraço CHANDICO.

Abaixados: SALIM – JAIRO PIRES DE CAMPOS – EDUARDO – CARVALHO e o JUAREZ

Alguns deles já partiram e moram no Céu….

= E.C.SÃO LUIZ – 1957=

Nesta oportunidade, lá da populosa Vila Pinheiro, nos vem a foto da primeira equipe do tradicional E.C.SÃO LUIZ formada e dirigida, naquela ocasião, pelo prezado LUIZ GIUDICE e seus amigos.

Podemos observar posando no terrão do VII DE SETEMBRO, naquela domingueira esportiva de 1957, seu time base formando com:

Em pé: PEDRO BALA – LUIZINHO – GRINGO – BARBOZA – MICHELIN e o Prof. JAIR DIAS.

Abaixados: GILDO PINTON – SHELL – TONINHO – REBITE e TICO.

Alguns anos depois tivemos a grande satisfação de defender, junto com inesquecíveis companheiros, essa gloriosa camisa, quantas saudades!!!

=NOSSO ESPORTE – NOSSA GENTE=

Na foto anexa temos a satisfação de revelar a presença de dois amigos com os quais tivemos a oportunidade de jogar juntos no tradicional time do BOA VISTA em anos já passados, eu já veterano e eles ainda no início de carreira, podendo ser observados:

No meio o craque REGINALDO MATHEUS, famoso GEGÊ, atleta de brilhante carreira no futebol brasileiro, que foi revelado atuando pelo MAC, Marília Atlético Clube, do qual seguiu para a Sociedade Esportiva PALMEIRAS, tendo posteriormente defendido várias equipes de vulto.

À sua esquerda nosso grande amigo NALCI LARA, conhecido JEOVÁ, que ao contrário não quis se profissionalizar, preferindo optar pela sua brilhante carreira de bancário.

Grandes recordações!

=SE É FOTO É FATO – PULANDO A CERCA=

“PULANDO A CERCA”, assim o vulgo popular se manifesta quando qualquer ser humano resolve contrariar as severas normas impostas pelo matrimônio.

Entre os animais irracionais isso também acontece pois conforme pode ser observado pela foto anexa minha cachorra de estimação a Mirandinha está literalmente “pulando a cerca” para um passeio pela city, deixando no quintal inconsoláveis o maridão Gamarra e respectivos filhotes…

Coisas da vida dos animais racionais e irracionais!!!

=PERGUNTA DA SEMANA=

P- QUAL O EX-JOGADOR DE FUTEBOL QUE ADORA ABRIR PORTAS?

R- É O XAVI, ATUAL TÉCNICO DO BARÇA…

=FRASE DA SEMANA=

“QUEM INVENTOU A EXPRESSÃO OS HOMENS SÃO TODOS IGUAIS FOI UMA CHINESA QUE PERDEU O SEU MARIDO NA MULTIDÃO…”

=EPÍLOGO=

“O SUCESSO É A SOMA DE PEQUENOS ESFORÇOS REPETIDOS DIA A DIA”.

