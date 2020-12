Matando no Peito, com Zé Airton – 19/12/2020

=SOLIDARIEDADE=

No último domingo, dia 13/DEZ/2020, ao passarmos defronte a portaria de tradicional estabelecimento comercial de nossa cidade pudemos observar que ali havia um senhor pedalando uma bicicleta instalada sobre um tablado fixo no chão…

Não contive a curiosidade e cheguei mais perto ocasião em que fui informado por uma senhora que se tratava de seu marido o qual se propôs a pedalar por 12(doze) horas consecutivas com a nobre finalidade de angariar doações de gêneros alimentícios para as crianças da “CRECHE RURAL IRMÃ CECI” DE RUBIÃO JR…

Valeu prezado PROF. CLÁUDIO MADEIRA E DIGNA ESPOSA pois que atitudes da espécie é que nos levam a acreditar que neste mundão de DEUS nem tudo está perdido….

PARABÉNS…. PARABÉNS… PARABÉNS.

=RECORDANDO – VILA MARIA 93=

Século passado, ano de 1993, Campeonato Amador da L.B.F. em disputa e ao seu término quem levanta o caneco???

Mais uma vez, para não fugir da tradição vitoriosa, que mantinha desde a sua fundação, o C.A.BRASIL de Vila Maria vence na partida final a fortíssima equipe da A.D.C.CAIO por 5 x 1 e abiscoita-o.

Festa no Petrarca Bachi e é dessa ocasião a foto acima que apresenta recebendo suas faixas: todo o seu plantel de craques; seu Presidente, seus Diretores, seu técnico, massagista e torcedores, podendo ser observados:

Em pé: GUGA – TABORDA – CLÁUDIO (massagista) – GUDÉ (técnico) – PANELÃO (diretor) – SAMIR – SIDNEI – TOMAZINI – MÁRIO PARDINI – SANDRO DA IGRAL – BOZO – PORTUGUÊS – PERU – PREARO (presidente) – Sr. ATILIO SUMAN (da J.J.D.) e o OTÁVIO (diretor).

Abaixados: Prof. GAMITO (diretor) – PAULO SAPINHO – CINTRA – SILVIO PREARO – CYBORG – AZANHA – EDSON BAIXINHO – ANDREZINHO e o mascote MARQUINHOS.

Alguns desses amigos já nos deixaram e hoje moram no Céu…

=FERROVIÁRIA 57=

Isso mesmo, pois foi exatamente já passados 63 (sessenta e três) anos que a equipe profissional da nossa A.A.Ferroviária enfrentou, pelo Campeonato da Federação, lá em Jundiaí, a forte equipe do Paulista.

Formada a base de pratas da casa e reforçada por profissionais que vieram de fora, o tricolor da baixada pisou, naquela ocasião, conforme foto acima, no Jaime Cintra assim constituído:

Em pé: BIANCO – STÉKO – MINGO CORVINO – PIM – ÉDSON QUADROS e o CARLITÃO.

Abaixados: SALOMÃO – COBRA – ZIGOMAR – COQUITA e o JOÃOZINHO TATU.

Alguns desses cracaços já nos deixaram e descansam em Paz…

=CURIOSIDADES ESPORTIVAS=

O futebol de salão, hoje futsal, surgiu na década de 30 quando o uruguaio Juan Carlos Gravier, professor de Educação Física da A.C.M. de Montevidéu, levou seus alunos numa noite de muito frio para jogar futebol numa quadra de basquete, de um ginásio coberto… Com o tempo veio a bola mais pesada que ficava mais no chão e algumas regras foram alteradas.

Em Botucatu, chegou na década de 50 com a primeira bola, que era de tento e cheia de crina, trazida pelo Prof. ALCINO PELEGRINI do Instituto de Educação e o 1º rachão aconteceu na quadra do B.T.C., numa aula de educação física, onde as traves eram nossos agasalhos e foi jogado pela classe toda, ou seja, 15 de cada lado, só não saiu morte, o resto….!

O considerado pela FIFA como o melhor jogador do mundo de futebol de campo neste século, nosso Pelé, também brilhou no futebol de salão, pois com 13 anos de idade jogando pelo AMERIQUINHA foi campeão e artilheiro de um campeonato realizado na cidade de Bauru.

O também já considerado pela FIFA como o melhor jogador do mundo de futebol de salão, MANOEL TOBIAS, tentou carreira nos gramados, mas, por motivos óbvios, desistiu.

Coisas do esporte!

=PERGUNTA DA SEMANA=

P – POR QUE A MULHER DO HULK PEDIU DIVÓRCIO?

R – ELA DESEJA UM HOMEM MAIS MADURO.

=EPÍLOGO=

CONSELHO ÚTIL – OBSERVADO NA SALA DE ESPERA DE UMA CLÍNICA MÉDICA:

“PARA NOSSO BEM NÃO FUME NESTE LOCAL E PARA SEU PRÓPRIO BEM NÃO FUME EM LUGAR NENHUM”.