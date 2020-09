Matando no Peito, com Zé Airton – 19/09/2020

=RECORDANDO – A.A.F. AMADOR=

A foto anexa nos traz a lembrança o timão amador da A.A. FERROVIÁRIA montado lá na Baixada para disputa do Campeonato Amador da Liga Botucatuense e que posa em Acrisio Paes Cruz assim alinhado:

DE PÉ: CURRUIRA – JOÃO MINHONE – VANDÃO – ADEMIR FIORETTO – DUA ANGELA – DARCI (o CANECO).

ABAIXADOS: MAKEO – CELESTRIM – TINHO MORESSI – ÍNDIO – ZÉ AIRTON.

Todos, ontem atletas atuantes, hoje veteranos de luxo!!!

=RELEMBRANDO – EECA FUTSAL 1980=

Relembramos, nesta oportunidade, da aguerrida equipe de futebol de salão que no passado ano de 1980 defendeu com raro brilhantismo as cores do IECA durante a disputa da tradicional Olimpíada Infantil organizada com grande sucesso pela nossa querida PRF-8.

Na foto anexa podemos observar 40 (quarenta) anos mais jovens o Técnico Prof. SERRÃO e seus pupilos assim alinhados:

Em pé: JOSÉ LUIZ (o FUMAÇA) – JOAQUIM BARREIRO – MARCELO GARBUIO – NICOLA MIRTO NETO – DANIEL HABERMANN E LUIZ HENRIQUE PAES.

Abaixados: PROF. ZECO SERRÃO – FABINHO SERRÃO – GUTO MACHADO – MAURICIO MASCI – REINALDO E MARCOS ARBEX.

Grande lembrança de um tempo que não volta mais…

=NOSSA SELEÇÃO – BOTUCATU SUB 40=

Imensa satisfação ao relembrarmos nesta oportunidade do magnífico plantel da SELEÇÃO SUB-40 DE BOTUCATU que por muitos anos, com raro brilhantismo, defendeu nossa cidade em partidas amistosas e torneios realizados, sendo que na foto anexa podemos observar:

DE PÉ…DITO MANIVELA – SILVIO BIS – FUMINHO – SABARÁ – BIÉ – TÚ – VADÃO – ISAURO – TABORDA e SILVINHO…

ABAIXADOS…BATATA – CELESTRIM – FERNANDO CONEGLIAN – PAULO COCADA – FANE – BABA SVICERO – NENÊ GUANXUMA e JOEL GALHARDO

Timaço de prima que nos dias de hoje seria o Sub 60.

=SE É FOTO É FATO=

ZÉ DO GANCHO desde tenra idade, por promessa de seus pais, nunca cortou as unhas de suas mãos.

Quando atingiu a maioridade se tornou um excelente goleiro, pois com aquele imenso e pontiagudo prolongamento de seus dedos praticava sensacionais defesas e fechava sua meta, conforme mostra a foto anexa.

Entretanto, como em cada defesa que praticava a bola estourava, causando imenso prejuízo, logo mudou de função e foi ser massagista do time de futebol feminino, ai as prejudicadas foram as belas pernas das atletas que passaram a apresentar profundos ferimentos.

Então o ZÉ foi tentar o cinema e ali encontrou sua “praia” nos filmes de terror!!!

=PERGUNTA DA SEMANA=

P – POR QUE A FAXINEIRA NÃO LUTA KARATÊ?

R – PORQUE ELA JÁ LUTA CAPOEIRA….

=FRASE DA SEMANA=

“NO FINAL DE SEMANA EVITE TUDO QUE ENGORDA, PRINCIPALMENTE A BALANÇA E O ESPELHO..”

=EPÍLOGO=

“TALVEZ VOCÊ ESQUEÇA AMANHÃ AS PALAVRAS GENTIS QUE DISSE HOJE, MAS A PESSOA QUE AS RECEBEU LEMBRARÁ DELAS POR TODA A VIDA”