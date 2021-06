Matando no Peito, com Zé Airton – 19/06/2021

=CCE – 1975=

Comenta-se e muito nos bastidores esportivos da cidade a volta do nosso futebol profissional já para o ano de 2022.

Aqui do nosso canto ficamos torcendo para que isso se torne realidade e desejando que o pessoal encarregado de escolher nossos atletas e formar essa equipe possa contar com a sorte que tiveram nossos dirigentes da Comissão Central de Esportes, no ano de 1975, em cujas mãos caíram as feras acima.

Seleção sub-21 da C.C.E. local, ano de 1975, posando em Acrisio Paes Cruz, assim constituída:

Em pé: POLACO – FUMINHO – FRANK – BETO ANGELA e o VADÃO.

Abaixados: JARILHO – TIQUINHO – DAKO – JOSIAS – NEI FERRI e o PINGÜIM ROMANHOLI.

Um “timaço de prima”…

=AAB – 1968=

Conforme o tempo vai passando a saudade vai aumentando de forma progressiva em nossos corações.

Para que possamos abrandá-la um pouco, vamos retroagir há 53 (cinquenta e três) anos já passados e apresentar para nossos leitores uma foto de Out/68, que enfocava aquele magnífico plantel do amador da A.A.Botucatuense, legítimo campeão da Taça Cidade de Botucatu.

Reunidos em Dr. Antonio Delmanto para recebimento do prêmio, antes de um amistoso comemorativo contra o São Paulo de Avaré, posam para as fotos o Presidente, Diretores, Comissão Técnica e atletas assim alinhados da esquerda para a direita:

Em pé: Diretor VICTORIO MADDARENA – Presidente CASTANHEIRA com o troféu recebido – Diretor OSVALDO PADOVANI – atletas VAROLI – INDIO – DADICO – CHICO ROMAGNOLI – DIZÃO DALLAQUA – ADEMIR FIORETO e o técnico LAMIL SANTOS.

Abaixados: uma lenda do futebol botucudo “VÉIO” GUANXUMA – NIVALDO CALONEGO – ZAGUE – ZÉ AIRTON – o filho do “Véio” NENÊ GUANXUMA – BITINHA – o também filho do “Véio” ÉDSON GUANXUMA e o moço que cuidava das canelas do pessoal, grande massagista MOACIR AMARAL.

Vários desses amigos o Senhor já os chamou para o Seu Reino e descansam em paz.

=SAT – 1964=

É da Sociedade Amigos do Tanquinho, famoso SAT, a equipe da foto acima que representava aquele populoso bairro no Campeonato Amador da cidade.

Posando no tapete verde de Antonio Delmanto, antes de mais um compromisso oficial, há 57 anos já passados, podemos observar:

Em pé: JOÃO PRETO – ROBERVAL – BIAZON – ZÉ NÉLO – CICIÁ e o BAIANO.

Abaixados: SABARÁ – LUIZINHO – DERMINHO – GUELO e TARZAN .

Nossa eterna homenagem, aos amigos que o Senhor já levou para seu Reino.

=SE É FOTO É FATO=

Foi naquela partida decisiva de um grande torneio futebolístico na cidade, que este pitoresco fato ocorreu:

No tempo regulamentar houve empate em 3×3; na prorrogação novo empate e como anoiteceu e o campo não era iluminado optou-se por realizar a decisão nos pênaltis, com a luz artificial oferecida pelos potentes faróis do carrão Lincoln-Pakar do nosso estimado “cumpadre” Zeco Serrão.

Bola vai bola vem e com tantas “feras” dos dois lados ninguém errava até que com o passar do tempo a bateria do “possante” arriou e o apagão foi geral.

Restava então a famosa decisão “cara ou coroa”, mas quando a moeda foi alçada para o alto pelo “juizão”, que já havia tomado “umas e outras”, na volta caiu numa poça d´água e sumiu.

Finalmente já tarde da noite, numa decisão inédita dos dois capitães, o TRO/FÉU foi serrado ao meio e cada um ficou com a sua metade, sendo que a parte que nos coube estava guardada na sede do clube “donde” infelizmente foi “surrupiada”.

Coisas do futebol!!!

=PERGUNTA DA SEMANA=

Esta não é da semana mas sim bem velha, pois é do tempo em que Adão e Eva passeavam pelo Paraíso e Eva pergunta:

P – ADÃO, VOCÊ ME AMA??

R – E EU TENHO LÁ OUTRA ESCOLHA… Resmunga o 1º Homem.

=FRASE DA SEMANA=

“SEXO É O ÚNICO ESPORTE QUE NÃO É CANCELADO QUANDO FALTA LUZ…”

=EPÍLOGO=

“ROUBAR UMA IDEIA É PLÁGIO, ROUBAR VÁRIAS É PESQUISA”.