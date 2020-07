Matando no Peito, com Zé Airton – 18/07/2020

=RECORDANDO –ARQUIDIOCESANO 1958=

Pois é, minha gente, a tecnologia evoluiu tanto que hoje podemos mostrar nesse referidos órgão da imprensa a aguerrida equipe formada pelos alunos do Curso Técnico de Contabilidade do antigo “Colégio Arquidiocesano N.S. de Lourdes”, hoje “Colégio La Salle”, posando em seu campo no ano de 1958, século passado, assim alinhado:

Em pé: ZICO GONÇALVES – HUGO MATOS – NEWTON COLENCI – GÊ do LAGEADO – TONINHO DELEVEDOVE – PACHECO – NALLI e o CHIQUINHO.

Abaixados: EDUARDO FELIPE – ZÉ FONTES – ZEZO FERRAZ – ZÉ AIRTON e o CHICO DE ASSIS.

Alguns desses companheiros, hoje moram no Céu e de lá olham por nós…

=RELEMBRANDO – A.A.BOTUCATUENSE=

Para relembrar com muita satisfação publicamos hoje uma foto da equipe da A.A..BOTUCATUENSE, ocasião em que o clube da Estrela Solitária tinha em sua direção o saudoso e inesquecível Dr. ANTONIO DELMANTO, um dos grandes alicerces daquela potência de hoje, que posa acima assim alinhada:

Em pé: GARZEZI – GAÚCHO – PAULÃO – ZÉ NICOLETTI – ANÉSIO e o RUI DO CHALÉ.

Abaixados: TONINHO – COBRA – DE MARIA – PAULO GAROFALO e o ARI.

Vários desses amigos já nos deixaram e os torcedores da velha guarda deles se recordam com muitas saudades…

=SE É FOTO É FATO=

Há muitos anos passados (toda história antiga começa assim), chegou ali no antigo campo da Boa Vista um moço moreno, bastante veloz, pedindo para treinar na ponta-direita.

Nos dois coletivos semanais ralou a redonda e logo assinou a ficha da L.B.F., sendo convocado já para a partida de Domingo pelo Campeonato da cidade.

Alegando, por motivos financeiros, não possuir chuteiras, treinou descalço, problema esse que o S. Manoel, presidente do clube na época, resolveu de imediato comprando e ofertando-lhe um par de “chancas” novas.

Domingo pela manhã, expectativa geral pela presença do novo craque, que já chegou trocado, pegou a camisa 7 e entrou em campo…

Iniciada a partida onde estava ficou, como se uma estaca fosse, não conseguia nem andar e como não havia substituição seus demais companheiros tiveram que correr o dobro.

Pesquisando após o jogo verificou-se que o moço nunca soube o que era sapato e muito menos chuteira, tendo-as naquela ocasião calçado com os pés trocados…

Apelidado de ÍNDIO, ficou por muito tempo naquela região, fora de campo, é óbvio!!!

=PERGUNTA DA SEMANA=

Aquele craque chega para treinar com a cabeça enfaixada e o técnico pergunta:

P – QUE FOI ISSO MEU, ANDOU BRIGANDO ESSA NOITE???

R- NADA DISSO PROFESSOR, MACHUQUEI TENTANDO ENTRAR NA INTERNET!!!

= FRASE DA SEMANA=

“APROVEITE BEM AS PEQUENAS COISAS, POIS ALGUM DIA VOCÊ VAI SABER QUE ELAS ERAM GRANDES”…

=EPÍLOGO=

