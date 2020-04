Matando no Peito, com Zé Airton – 18/04/2020

=RELEMBRANDO – A.A.BOTUCATUENSE=

Para uma singela homenagem ao Clube da Estrela Solitária publicamos hoje uma foto, já sexagenária, ocasião em que o clube tinha em sua direção o saudoso e inesquecível Dr. ANTONIO DELMANTO, um dos grandes alicerces daquela potência de hoje, que posa acima assim alinhada:

De pé: GARZEZI – GAÚCHO – PAULÃO – ZÉ NICOLETTI – ANÉSIO e o RUI DO CHALÉ.

Abaixados: TONINHO – COBRA – DE MARIA – PAULO GAROFALO e o ARI.

Vários desses amigos já nos deixaram e os torcedores da velha guarda deles se recordam com muitas saudades…



=RECORDANDO – COMERCIAL 1970=

Aspirante, Segundão, Cascudão, Misto Quente, Esfria Sol eram algumas das várias denominações atribuídas às equipes reservas que faziam a partida preliminar do esquadrão principal…

Uma das mais tradicionais da espécie em nossa cidade foi o CASCUDÃO DO COMERCIAL F.C. lá da Vila Antártica que posa na foto anexa no campo da Fazenda Monte Alegre, assim alinhado:

DE PÉ: ABILIO – JAIR – MÁRIO SPADIN – MAURY TORRES – ZÉ GRASSI – MIGUELZINHO…

ABAIXADOS: TUÁ – RUBENS DE ALMEIDA (ALEMÃO) – BIANCHI – TONINHO – NALLI…

Detalhe para a beleza da paisagem rural ao fundo…

=SE É FOTO É FATO – HANDBALL LA SALLE 1986=

Setembro de 1986 e naquela tarde de sábado, a aguerrida equipe de Handebol do Colégio La Salle de nossa cidade, posava no Ginásio de Esportes do BTC, antes da disputa de mais uma partida pelos tradicionais Jogos Estudantis daquela época.

Na foto acima podemos observar seus integrantes, trajando o tradicional uniforme tricolor, assim alinhados:

Em pé: Supervisor Prof. BARRACA – Técnico Prof. LICA e os atletas STÉFANO – MARCELO – GLAUCO – CABEÇA – LELO – RODRIGO BLASI e PAULINHO.

Abaixados: BORBA – ROGÉRIO – DÉDALO – VIDAL – LUCIANO MESSIAS e JOÃO CURY.

É moçada, o vulgo popular apregoa e temos por obrigação aceitar que “o tempo voa”, pois quem poderia imaginar que já lá se foram 34 anos que isto aconteceu…

=NOSSO ESPORTE – NOSSA GENTE=

Tarde fria e chuvosa de uma sexta-feira com a noite já chegando; treinamento coletivo semanal de nossa equipe atingia seus últimos minutos; escanteio pela direita favorecia a equipe reserva; ponta pronto para cobrança e na área todo mundo aguardava a chegada da redonda e eis que o zagueirão titular sobe sozinho e de raspão cabeceia um corvo que retornava para o descanso noturno naquela árvore atrás da meta.

– Que é isso meu, tá ficando louco? Perguntamos todos.

– Puxa vida, pensei que fosse a bola!!!

Desnecessário salientar que esse saudoso zagueirãopossuía pequenino grau de miopia…

=PERGUNTA DA SEMANA=

P – POR QUE OS ZAGUEIROS SÃO OS QUE MAIS DEIXAM SAUDADE QUANDO SE APOSENTAM NO FUTEBOL?

R – PORQUE SÃO ELES QUE MAIS FAZEM FALTA…

=FRASE DA SEMANA=

“A VIDA É COMO UM JOGO DE FUTEBOL, CADA LANCE PODE DEFINIR SUA TRAJETÓRIA”. (Mikhael Johnathan)

=EPÍLOGO=

“ESSE ANO A ÚNICA COISA QUE FOI PRA FRENTE ATÉ AGORA, FOI MINHA BARRIGA.”