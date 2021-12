Matando no Peito, com Zé Airton – 18/12/2021

=PARABÉNS=

No último dia 09/12/2021 (quinta feira) tivemos a oportunidade de presenciar lá no Ginásio 2 da AAB a partida final do Torneio Interno de futsal do Clube Categoria Sub-8, partida essa que conseguiu mexer com o emocional da platéia ali presente composta por familiares e amigos dos garotos envolvidos que começam a dar seus primeiros passos no esporte da bola pesada…. Grandes jogadas, belas defesas dos goleiros, bonitos gols marcados fizeram o cardápio da noite…

Na foto anexa, com a respectiva medalha no peito, posam os integrantes da equipe vencedora, assim alinhados.

GUILHERME SANCHES – GABRIEL SOARES – ARTUR QUINTEIRO ARBEX – MATHEO NICOLETTI ROMAGNOLI e o MATHEUS FELIPE.

Parabéns vencedores, vencidos e Organizadores do evento!!

=E.C. CENTENÁRIO 1970=

Marcou época nos anais esportivos de nossa terra o E.C. CENTENÁRIO, clube que tinha em sua direção o grande e saudoso esportista VENCESLAU PINTO e sua sede ficava, naquela época, nos altos da Costa Leite.

A atividade principal dessa entidade era o pedestrianismo, porém, com o passar do tempo montou um excelente time de futebol que o representava em toda região e cuja foto acima apresenta, posando em Antônio Delmanto no dia 18/04/70, as seguintes feras:

Em pé: Presidente TONINHO CALIXTO – CIDÃO – JAIME – JOÃO – NÉZIO – JULIÃO – MAURO e o técnico DORVALINO.

Abaixados: PAULINHO – DARCI – MAURINHO – ADÃO – SERGINHO MAÚ e o JOÃOZINHO.

Alguns já nos deixaram e hoje jogam no Time do Senhor…

=RELEMBRANDO – AD UNESP=

Para não deixar que ocasiões agradáveis de um passado que já vai longe, caiam no esquecimento, trazemos hoje esse seleto grupo de amigos, naquela oportunidade formavam a aguerrida e imbatível equipe da Associação dos Docentes da UNESP – Botucatu.

O preparo físico excelente que a idade permitia aliado a apurada técnica, faziam-nos além de mestres na Universidade também “Professores” nos gramados onde “deitavam e rolavam com a redonda nos pés”, podendo ser observados:

Em pé: BENEZ – FÁBIO ANCONA – JOÃO NAKAGAWA – DANIEL SALATI – CHRISTOFOLETTI – MARCHESI e o PÁDUA.

Abaixados: JÚLIO NAKAGAWA – JOEL SPADARO – ZÉ RICARDO – EDE CEREDA e o AFFONSO.

Salve o esporte, elo de grandes amizades!!!

=CURRICULUM VITAE ESPORTIVO – NÉDER FILHO=

Ainda garoto, são-paulino ferrenho, com a bola nos pés foi um razoável, digamos assim, “meia-boca” VOLANTE do time da molecada ali do campinho da Igreja de Lourdes, vizinha de sua residência familiar.

Na mocidade continuou são-paulino e por tradição de família, ainda dentro das “quatro linhas”, trocou a bola nos pés pelo microfone nas mãos e aí sim se tornou um VOLANTE “de prima”, eclético repórter esportivo de nossas emissoras radiofônicas, na época de ouro do futebol botucudo.

Na foto acima vemo-lo, com a “latinha” na mão, entrevistando em Acrisio Paes Cruz o saudoso goleraço PAULO SILVA, que com muita categoria defendeu a meta tricolor em memoráveis jornadas e hoje mora no Céu.

Atualmente aposentado de função pública que exerceu com raro brilho, nosso amigo RABIB NEDER, prezado NEDER FILHO, continua com essa triste mania de ser são-paulino, sempre seu grande defeito…

=PERGUNTA DA SEMANA=

P- PARA QUE EXISTE CAMA ELÁSTICA NO PÓLO NORTE???

R- É PARA O URSO POLAR!!!

=FRASE DA SEMANA=

“NO FINAL DE SEMANA EVITE TUDO QUE ENGORDA, PRINCIPALMENTE A BALANÇA E O ESPELHO…”

=EPÍLOGO=

“A VIDA É UM ECO, SE VOCÊ NÃO ESTÁ GOSTANDO DO QUE ESTÁ RECEBENDO, OBSERVE O QUE ESTÁ EMITINDO.”

Compartilhe esta notícia