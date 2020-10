Matando no Peito, com Zé Airton – 17/10/2020

=RODOVIÁRIO AC – 1958=

Já lá se foram 62 (sessenta e dois) anos, desde que, naquela belíssima tarde de domingo, o famoso “LOBO DO LAVAPÉS”, posava em Antonio Delmanto antes de mais uma partida pelo nosso Amadorzão.

Equipe de segura direção, grandes dirigentes e um montão de craques de nossa cidade, era um dos “bicho papão” dos campeonatos que disputava e naquela ocasião estava assim alinhada:

Em pé: Técnico FÊ BARBEIRO – CIDINHO – SANINI – TONHO ROSA – CIRO BUCHIGNANI – MÁRIO CORREIA – ÍTALO VICENTINI – MOACIR ATLANTIC – Presidente da LBF PROGRESSO GARCIA – seu filho PROGRESSINHO e o Dirigente ALEXANDRE SCARPELINI.

Abaixados: PERCÍLIO DEZAN – PICOLÉ – PIO ORNELAS – ODIR LIMA – VALDOMIRO CARDOSO – VICENTINHO e o BOARO.

Alguns desses amigos já nos deixaram, descansem em Paz…

=BASQUETE BTC 1952=

Bem lá do fundo, mas bem lá do fundo mesmo do nosso baú, tiramos da parte reservada ao basquete, a foto acima que apresenta essa gama de ilustres e famosos botucatuenses que compunham a imbatível, na modalidade, equipe do B.T.C. e representava nossa cidade em competições oficiais no estado todo.

Ano de 1952, portanto 68 anos mais jovens, posando para as objetivas por ocasião da realização dos Jogos Abertos do Interior na magnífica Ribeirão Preto, podemos observar:

Em pé: SANCHES – SÉRGIO – TATA MARTINS – TONINHO – Prof. ELIAS FERRARI – PEDRO SHEIMBERG – JOEL NELLI e o técnico, inesquecível Prof. ZÉ GUIMARÃES.

Abaixados: WILLIAM GUERRA – ARNALDO LEOTA – Prof. ALCINO PELEGRINI – Prof. JONAS ALVES DE ARAÚJO e o LUIZ CALOI.

Os desígnios do Criador já levaram para seu Reino alguns desses nossos amigos que lá descansam em Santa Paz.

=SARTA MOITA – CONFRATERNIZAÇÃO=

Naquela ensolarada manhã de domingo no campo do Rodoviário lá no Lavapés com excelente platéia foi realizado o jogo de confraternização (casados x solteiros) entre os atletas, diretores e torcedores do tradicional SARTA MOITA de nossa cidade e naquela ocasião a equipe que envergava a jaqueta vermelha esteve assim constituída:

De pé: ZEZÉ – VICO – ALFREDO – JOAQUINZINHO – CELSO – LAUDELINO (o BAGUNÇA) – RENÊ ALVES – ROBERTO e o BÓ.

Abaixados: ZÉ – JOÃO EMILIO – BOLINHA – TOMÉ – ADEMAR – ?? e o SAUDOSO WALTER CONTESSOTE.

Tempo bão não vortá mais…

=SE É FOTO É FATO=

Ultimamente temos lido e ouvido inúmeros comentários, declarações e analises sem pé nem cabeça sobre fatos políticos, esportivos e sociais que acontecem na cidade, os quais, nos levam a inferir que por aqui, conforme foto anexa, há muita gente “PROCURANDO PELO EM OVO”…

Calma minha gente, afinal residimos na TERRA DOS BONS ARES E BOAS ESCOLAS.

=PERGUNTA DA SEMANA=

P- Qual a semelhança entre o crime, o cheque sem fundo e o fato de ser são-paulino ???

R- Nada disso compensa!!!

=FRASE DA SEMANA=

“MAIS IMPORTANTE QUE A RIQUEZA INTERIOR É O RIQUEZA NO EXTERIOR” (Assim pensam alguns)

=EPÍLOGO=

“NUNCA COMECE A PARAR E NUNCA PARE DE COMEÇAR”.