Matando no Peito, com Zé Airton – 17/07/2021

=RECORDANDO – CAMPINHO DA SANTANA=

A foto acima está intimamente ligada ao nosso “tempo de moleque” e apresenta grandes amigos desde a infância até hoje.

Conhecido como o “CAMPINHO DA SANTANA” ocupava um quarteirão todo, bem aqui no centro fazendo frente com a Avenida, nos costados a Dr. Costa Leite e nas laterais a Silva Jardim e a Sete de Setembro, bem em frente a antiga Casa de Saúde, hoje SUS e SAMU.

Ali empinava-se pipa; jogava-se bolinha de gude; rodava-se pião de fieira e etc…, mas o forte mesmo era o futebol da gurizada da época (1955), que posa acima assim alinhada:

Em pé: PENOSO – WANDERLEY PIZZIGATI – SILAS MOLINA – JOÃO VELO – TONINHO SANTANA – JOÃO BATISTA – LUIZ BATISTA – NATA GABRIEL e o NHÔ.

Abaixados: ANSELMO – BATISTA – BEIVE PIZZIGATI e o ORLANDO GUERREIRO.

Sentados: ZÉ CARLOS PAVÃO – CHUMBÃO – BIGUITA – e o RENÊ ALVES.

Hoje do Campinho só resta saudades, pois o progresso chegou, ali foram construídas inúmeras e luxuosas residências e alguns pontos comerciais de vulto e ali de nossa atual residência, pois somos seu vizinho, fico a relembrar de quantos e inesquecíveis momentos de alegria ali vivemos na infância…

=RELEMBRANDO – CALDEIRÃO=

Na foto acima, apresentamos a aguerrida formação do E.C.Caldeirão, equipe essa que reunia em suas fileiras experientes veteranos mesclados com alguns jovens que lhe davam aquele tempero todo especial.

Formada a base de convictos corintianos, para não ser taxada de “panelinha”, aceitou no grupo algumas ovelhas negras, tricolores e verdes que posam assim alinhados:

Em pé: CALEB CASAGRANDE – ZÉ AIRTON – BATATA – GUSTAVO MENEGUELA – CACAU ARBEX – MARCO TADEI e o BUZUCA.

Abaixados: ERIK – PURUNGA – LUIZ EDUARDO – JUNINHO ANTUNES – MARCO COLENCI e o GU ARBEX.

Velhos tempos, grandes lembranças…

=CAMPEÃO – FERROVIÁRIA 59=

Decorria o ano de 1959 e lá pelos lados de Acrisio Paes Cruz é montado um excelente time juvenil para a disputa do campeonato da cidade.

O resultado esperado logo foi alcançado pois o titulo de campeão aconteceu após campanha invicta naquela oportunidade, sendo que, seus atletas posam na foto anexa perfilados em “fila indiana”, era o “tchan” da época, assim alinhados:

DE PÉ: LAÉRCIO CORULLI – ROBERTO – PAULO – TONINHO SANTANA – DILSON – MOACIR – GUERREIRO – OVIDIO – NARDINHO – JURA e SODINHA….

=SE É FOTO É FATO – REBOLINHA=

A foto anexa nos revela a contagiante alegria que tomou conta dos participantes ao final de uma partida de futebol mormente quando esta teve o caráter beneficente com arrecadação de alimentos para nossos irmãos mais necessitados.

Nela posam nossos amigos integrantes do grupo REBOLINHA, junto de parte da arrecadação auferida no amistoso que realizaram, evento que no momento está paralisado pela pandemia mas tão logo a situação se normalize voltará a acontecer…

Valeu moçada, parabéns!!

=PERGUNTA DA SEMANA=

P – QUAL A SEMELHANÇA ENTRE O HOMEM E O PÃO DE FORMA???

R – QUADRADO, CASCA GROSSA, MIOLO MOLE E É FACIL DE DOBRAR.

=FRASE DA SEMANA=

“PARA EDUCAR É PRECISO SER EDUCADO”!!!

=EPÍLOGO=

Esta classificação das idades animais do homem é velha, porém ainda hoje é realidade:

– Dos 10 aos 15 anos: MACACO (Só descasca banana).

– Dos 16 aos 20 anos: HIENA (Só come porcaria e ainda ri).

– Dos 21 aos 25 anos: GIRAFA (Só come brotinho).

– Dos 26 aos 30 anos: URUBU (Come tudo o que aparece).

– Dos 31 aos 40 anos: ÁGUIA (Escolhe bem o que come).

– Dos 41 aos 50 anos: PAPAGAIO (Fala mais do que come).

– Dos 51 aos 60 anos: LOBO (Vive cantando a Chapeuzinho Vermelho, mas só come a vovózinha).

– Dos 61 aos 70 anos: CIGARRA (Canta, canta e não come nada).

– Dos 71 em diante: CONDOR (com dor de barriga, cotovelo, etc…)