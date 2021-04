Matando no Peito, com Zé Airton – 17/04/2021

=FUTEBOL BTC=

Nesta oportunidade para relembrarmos fatos de um passado que já vai longe vamos retroagir o tempo para o ano de 1988 ocasião em que selecionados pelo MARCOS CASTILHO que era Professor de Tênis do Clube surgia o primeiro time infantil de futebol do tradicional BOTUCATU TÊNIS CLUBE, equipe essa formada por garotos que freqüentavam o clube e alguns amigos estudantes do La Salle e Santa Marcelina com a finalidade de disputar o tradicional “Torneio de futebol infantil da Caio – Hidroplás”.

Na foto anexa, que nos foi gentilmente enviada pelo amigo GUSTAVO AGUIAR, a quem agradecemos, posam seus integrantes assim alinhados:

DE PÉ – Técnico MARCÃO CASTILHO – JÚLIO DORINI – RONALDO – MARCELINHO – ZÉ PAULO – THULIO NASSA – UMIR – MARCILIO – JUNINHO CURY…

ABAIXADOS – GUSTAVO AGUIAR – RICARDO – ALESSANDRO PITA – DANIEL – MAURO…

Saudades muita saudade…

=NOSSA VÁRZEA – E.C.CENTENÁRIO=

Nas décadas dos anos 60/70 do século passado se destacava no amadorismo botucudo o E.C.CENTENÁRIO, tanto no pedestrianismo, que era seu forte, quanto no futebol cujo esquadrão de 1970 posa em Antonio Delmanto, assim alinhado;

DE PÉ: PRESIDENTE TONINHO CALIXTO – CIDÃO – JAIME – JOÃO – NEZIO – JULIÃO – MAURO e o TECNICO DORVALINO…

ABAIXADOS: PAULINHO – DARCI – MAURINHO SANTOS – ADÃO – SERGINHO MAU e o JOÃOZINHO.

Velhos tempos…

=BASQUETE 43=

VELHO TEMPOS, sim velhos tempos do basquete, popular bola ao cesto, de nossa cidade, apresentando a Seleção Botucuda de l943, portanto já passados 78 anos, que posa envergando seu moderno uniforme daquela época, assim alinhada:

DE PÉ: ALCINO PELEGRINI – NILTON – PERES – ZÉ BOCA – ELIAS FERRARI – LALO e o RUBENS CAMPI.

NO MEIO: Diretor NEVES PINHÃO e TALLES.

SENTADOS: EDON – MILTON MARIANO – PIOZZI – PETRECHEN e CASSETARI.

Um quinteto de primeira linha.

=GENTE QUE É GENTE=

Ambos sempre sorridentes, educados e esbanjando simpatia, assim convivem diariamente com seus semelhantes estes seres humanos tão bacanas, que formam o casal FÚLVIO CHIARADIA e digna esposa MARIA HELENA, nossos amigos de longa data e por nós sempre considerados como gente QUE É GENTE.

=PERGUNTA DA SEMANA=

P – Por que a esposa do Hulk pediu divórcio?

R – Ela torce pro Timão e deseja um homem mais maduro.

=FRASE DA SEMANA=

“PRA SER CORINTIANO, COMPRAR CAMINHÃO E USAR SUTIÃ É PRECISO TER PEITO”.

=EPÍLOGO=

“NUNCA SEJA O PRIMEIRO A CHEGAR A UMA FESTA OU O ÚLTIMO A SAIR DELA, MAS PRINCIPALMENTE NUNCA, JAMAIS, SEJA AMBOS”.