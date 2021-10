Matando no Peito, com Zé Airton – 16/10/2021

=PROFESSORAS=

Hoje, fugindo um pouco do enfoque esportivo deste espaço, aproveitamo-lo para homenagear a todos os PROFESSORES(AS) deste mundo pela passagem de seu dia ocorrido na última sexta-feira (15/OUT/2021).

Para isso estamos publicando a foto desse seleto grupo de PROFESSORAS Aposentadas Botucatuenses posando na aconchegante residência da Professora ZÉLIA DELMANTO que as fotografou, estando assim alinhadas:

AO FUNDO: ADELAIDE FIRMINO – IZABEL ÁVILA – IVONE ARBEX – ANA IRACEMA QUINTEIRO – LAHIRE CONSORTE – AMALIA TORRES…

NA FRENTE: CLEONICE AIRES – DULCE SALGADO – NELLI ROCHA – DOLORES DI PIERO – CORINA DA PAZ – DIVA CESÁRIO

Para todas as Mestras que o SENHOR já chamou para seu Reino, entre as quais se incluem minha saudosa Esposa PROF. IVONE ARBEX e também saudosa Mãe PROF. NAZARETH, com muito respeito pedimos a vossa benção!!!

=BAEC 1979=

Pela platéia que lotou Acrisio Paes Cruz podemos ter uma idéia do que foi o futebol amador de nossa cidade num passado não muito distante.

Posando naquele gramado no ano de 1979 podemos observar na foto anexa o plantel do glorioso B.A.E.C., famoso GALO DO ESPIGÃO, assim alinhado:

De pé: DIRETOR ZÉ FACIOLLI – TÉCNICO RICARDO DA IGRAL – ATLETAS ZÉ VAROLI – MOACIR – VALDIR – DITINHO – JOEL SILVESTRE – ZELÉ – QUATI – FURACÃO E TORCEDORES…

Abaixados: LUIZ CARLOS – LULINHA – JOEL GALHARDO – JAIR SILVESTRE – AVARÉ – TUTU – ADEMIR TREVISAN – DI PIERI…

Tempo bom, grandes craques e excelentes revelações….

=ARABESK FUTSAL=

Com imensa saudades relembramos nesta oportunidade da voluntariosa equipe que representou o Restaurante Arabesk no Campeonato Aberto de Futsal realizado no ano de l.993 na cidade de ANHEMBI.

Na foto anexa posando no aconchegante Ginásio de Esportes daquela localidade, podemos observar:

DE PÉ: MUSSARELA – MARCELO MARCOLIN – CACAU ARBEX – MARCO TADEI – SEU COSME – MARCELO SLEIMAN.

ABAIXADOS: EZEQUIEL FREITAS – CHIACHIA – GU ARBEX – CARLOS FIUZA.

Grandes jogos, grandes emoções…

=PALMEIRINHA 1968=

Marcou história no futebol de nossa cidade aquela época em que a tradicional Rádio Emissora de Botucatu, sempre simpática PRF-8, patrocinava, organizava e comandava os Campeonatos DENTE DE LEITE local (anos 68/69 do século passado).

Na foto anexa apresentamos a aguerrida equipe do GRÊMIO INFANTIL PALMEIRINHA, dela participante, que no ano de l969 posa assim alinhada:

AO FUNDO: SENHORES TONINHO SANTA ROSA – OSVALDO GASPARINI e ANTONIO SABINO SANTA ROSA, seus mantenedores..

DE PÉ: LEONEL – PARANÁ – LOURIVAL – WANDERLEY PAGANINI – ZÉ LUIZ – FEIJÃO e o DITINHO VIEIRA.

ABAIXADOS: MIRO – RUBINHO VIEIRA – PEDRO DIAS – NIVALDO GASPARINI e os irmãos SILVIO, VALMIR e VITOR DELEO.

O técnico da equipe era o BENEDITO SANTA ROSA, grande garimpeiro de jovens valores para o futebol de nossa terra e que nessa oportunidade também foi o fotógrafo…

“TEMPO BÃO NÃO VORTA MAIS”

=PERGUNTA DA SEMANA=

P – Na gíria futebolista como é conhecido o jogador lento?

R – Boi cansado…

=FRASE DA SEMANA=

“EU NUNCA FIZ AMIGOS BEBENDO LEITE” (Boêmio de Plantão)

=EPÍLOGO=

“NÃO HÁ OBRA QUE SE ERGA SEM QUE NA ARGAMASSA NÃO ESTEJA MISTURADO O SUOR DO PEDREIRO”.