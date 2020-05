Matando no Peito, com Zé Airton – 16/05/2020

=RELEMBRANDO – BOA VISTA 1970=

Cinquenta anos já passados desde que, em 1970, o Boa Vista montou a equipe da foto acima para a disputa do Campeonato Amador de nossa cidade. Sob a orientação técnica de seu ex-craque OTACÍLIO, podemos observar seu plantel completo, formando com:

Em pé: OTACÍLIO PERU (técnico) – ZÉ BICUDO – DIBERTO – BURRICO – GERALDO – BIÉ – ÍNDIO – CALVINO – BARROCA e SEU MANÉ (Presidente).

Abaixados: PEIXOTO (massagista) – NATAL – TIO CHICO – FLÁVIO PIZZIGATI – DAMÁZIO – ISAEL FUMES – GUELO e o GERALDO JAPÃO.

Alguns desses amigos já nos deixaram e moram no Céu.

=RECORDANDO – CUESTA FC SOCIETY=

A nossa recordação hoje é de apenas dois anos atrás, quando em 2018 a equipe do CUESTA FC lá no belíssimo gramado do VILA OLÍMPICA no JARDIM TROPICAL foi a grande campeã da COPA BELCO DE FUTEBOL SOCIETY, após uma final disputadíssima contra a forte equipe do SAIDERA FC.

Na foto anexa podemos observar o Cuesta FC assim alinhado:

Em pé: MÁRCIO – LU D’IMPÉRIO – INDIÃO – CÉSAR ADORNATO – FADEL – NEL – DELÉO – MARCELINHO e o técnico NÊ TAVARES.

Abaixados: TILICO – JÊ – CHANEL – GU ARBEX – JASSA – MARQUINHO ROSA e o NIKINHA.

Grande equipe!!!

=NOSSO ESPORTE – NOSSA GENTE – BTC RACHÃO=

A foto anexa nos apresenta um grupo de garotos, entre os quais nos incluímos, que moradores ali nas vizinhanças do BTC se reunia e fazíamos o famoso rachão lá na quadra daquele clube todos os sábados à tarde, senão vejamos:

De pé: ROBERTO MOREIRA – LALAU LIMA – SANDEMBERG – DAGOBERTO – MORI e LUIZ QUADRADO.

Abaixados: LUIZ MONTEIRO – FRANCISCO MONTEIRO e CHICO DOMINGUES.

=SE É FOTO É FATO=

Nosso clube tinha sua sede em um bar, cujo proprietário possuía um papagaio que por questões óbvias ouvia falar palavrão e futebol o dia todo ficando mestre nesses assuntos.

Certa ocasião o bar foi vendido, a sede transferida e o papagaio doado para o padre da igreja próxima.

Logo no primeiro domingo em sua nova residência enquanto o padre fazia seu sermão e explicava o evangelho dizendo que Jesus saiu de Belém, passou por Jerusalém, passou por Nazareth… o louro confortavelmente instalado, berrou lá da sacristia:

– “P.Q.P. meu, será que não tem aí um F.D.P. de um beque pra segurá esse homi”!!!

As carolas desmaiaram e o papagaio foi excomungado e expulso da igreja.

Coisas do futebol.

=FRASE DA SEMANA=

Nesta época de isolamento social lembramos desta frase de um jogador:

“ESTOU TÃO CARENTE QUE SE EU ESTIVESSE JOGANDO FUTEBOL E O JUIZ ME FALASSE, VOCÊ FEZ FALTA, EU ABRAÇARIA ELE.”

=EPÍLOGO=

“CADA DIA É UMA CHANCE PARA SERMOS MELHOR. NÃO MELHOR QUE OS OUTROS, MAS SIM MELHOR QUE NÓS MESMOS”.