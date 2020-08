Matando no Peito, com Zé Airton – 15/08/2020

= RECORDANDO – AAB JUVENIL 1957=

Nesta data tiramos lá de nosso arquivo a foto acima que marca um belo tempo de nossa juventude.

Marca pela lembrança de havermos convivido esportiva e socialmente com amigos tão queridos e pela saudades que sentimos de nosso comandante, naquela ocasião técnico ALFREDO BUENO (o Fê Barbeiro) e de nosso comandante, muitos anos após, como digno Prefeito desta terra, JAMIL CURY (o Turco), ambos já convocados pelo Criador para viverem no seu Reino.

Por ocasião do recebimento das phaixas de bicampeão da cidade (57/58) posa no Dr. Antonio Delmanto a equipe juvenil da A.A.Botucatuense, assim constituída:

Em pé: técnico FÊ – HENRIQUE – JAMIL CURY – MÁRIO ITATINGA – LUIZ GODOY – OSNY RIBEIRO e o ROBERTO PADEIRO.

Abaixados: LUIZ PEREIRA – JOÃO PANQUINHA – BENÊ MOREIRA – ZÉ AIRTON e o DEMINHA OLIVEIRA.

Gente, quantas lembranças e saudades de 63 (sessenta e três) anos já passados…

= RELEMBRANDO – VOLEIBOL 1969=

Hoje com imensa satisfação relembramos da excelente equipe masculina de voleibol que nos representou nos XXXIV Jogos Abertos do Interior no ano de 1969 lá na distante Araraquara, podendo ser observados:

Em pé: ARTUR SIMÕES – ADIP – BERTINHO MARABÁ – PAULO WILSON – ZÉ DE MARCHI e o técnico CAIO.

Abaixados: JOÃO CARLOS TOSTÃO – GILBERTO AMAT – PADOVANI e o BALARIN.

Alguns já nos deixaram e descansam em Paz.

=REVIVENDO O PASSADO – CANHOTO=

Com imensa satisfação, apresentamos nesta oportunidade na foto anexa a sensacional ala esquerda que possuía o E.C. INCA no ano de 1959, composta pelo CLÓVIS BARBOSA, habilidoso camisa 10 CANHOTO, que criava as jogadas e pelo saudoso RUBENS GIACÓIA, veloz ponteiro RUBINHO que as executava com perfeição.

Na foto também podemos observar, entre eles, o saudoso VAL mascote da equipe e também uniformizados os irmãos PEREIRA; CLÁUDIO (Nº 9) e o TONINHO, os quais o Senhor já chamou para seu Reino.

Quantas saudades…

=PERGUNTA DA SEMANA=

Se você é especialista em mulheres, responda rápido.

P- Qual é a época do ano em que elas falam menos???

R- Logo no início, pois o mês de fevereiro tem só 28 dias!!!

= FRASE DA SEMANA=

Esta conheço por experiência própria:

“SER CANHOTO É MOLEZA, DUREZA MESMO É SER DIREITO” (Popular).

=EPÍLOGO=

“OBRIGADO SENHOR POR TER SIDO EU O ROUBADO E NÃO O AUTOR DO FURTO”. (Oração de gente do bem).