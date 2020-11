Matando no Peito, com Zé Airton – 14/11/2020

=AAB – FUTSAL ANTIGO=

Época áurea do Futebol de Salão em nossa cidade apresenta o plantel completo da tradicional A.A.Botucatuense posando na quadra do Ginásio do BTC (era a única coberta que havia na cidade) antes de mais um jogo pelo Campeonato Paulista assim alinhado:

DE PÉ: Massagista TONHÃO – Técnico RODOLFO ALVES FÊO (Duda) – MOACIR – ALEMÃO II – DENA – DEMA VICENTINI – NELIO DE CASTRO…

ABAIXADOS: INDIO TAVARES – NIVALDO CALONEGO – CICIÁ – FURQUIM – DORIVAL POMA…

Alguns hoje moram no Céu, descansem em Paz…

=LITRÃO F.C.=

Com imensa satisfação, vamos recordar de uma época, ano de 1988, em que nossa cidade ainda não havia experimentado essa sua considerável expansão territorial dos dias de hoje o que propiciava a toda rua, vila e bairros possuírem um terreno vago onde os garotos moradores da região se reuniam para bater sua bolinha e realizarem aos domingos seus tradicionais “combates”. Um belo exemplo disso nos revela a foto anexa na qual o poderoso conjunto do LITRÃO F.C. posa assim alinhado:

De pé: MOACIR (INHO) – JÚ COLENCI – MARCINHO – SERGINHO e MARCOS MORES.

Abaixados: KLEVER – CLÓVIS CARMONI (CHIMBICA) – NENÊ BUENO – ADO e CÉLIO MANDUCA.

Velhos tempos, quantas saudades!!!

=ARCONESPA=

Quem de nós, mais antigo, não se recorda da tradicional competição esportiva de confraternização que acontecia anualmente lá no BANESPINHA envolvendo o pessoal amigo da LANCHONETE ARCO-ÍRIS e os donos da casa associados do BOTUNESPA.

Era uma série de modalidades em disputa ocasião em que vários troféus eram distribuídos, sendo que para relembrar dessa festança a foto anexa registra a equipe de futebol da tradicional Lanchonete que posa assim alinhada:

DE PÉ: ZE GRAGNANI – NENÊ – PONIK – RENATINHO – MARCÃO – FRAZÃO – CARLÃO – KALÉ…

ABAIXADOS: ZÉ DALIO – CAVALEIRO – JOÃO PILAN – MAQUININHA – DANIEL – JOEL SPADARO…

Alguns desses amigos já no deixaram e hoje moram no CÉU.

=SE É FOTO É FATO=

A viagem de trem rumo àquela longínqua cidade da alta sorocabana onde fomos, com a A.A.F., jogar amistosamente foi muito cansativa.

Após breve descanso numa pensão local, como era de praxe, fomos visitar e conhecer a praça da Matriz que tinha bem defronte a Estátua de um homem com ar solene, montado num belo cavalo e tendo na mão uma longa espada.

Foi aí que nosso massagista, era sua primeira viagem, vendo aquela impoluta figura, caiu de joelhos diante dela e começou a rezar fervorosamente…

-“QUE É ISSO MEU, TÁ FICANDO LOUCO”???, indaga a galera…

-“SOU CORINTHIANO ROXO, FIEL DEVOTO DE SÃO JORGE E ESTOU PEDINDO AO NOSSO PROTETOR PARA AJUDAR O TIMÃO A NÃO SER REBAIXADO”!!! (naquela época já era assim).

-“Deixa de ser burro, rapaz, pois essa é a Estátua do DUQUE DE CAXIAS, berraram todos…

Coisas do futebol.

