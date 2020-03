Matando no Peito, com Zé Airton – 14/03/2020

=HOMENAGEM – MD-30 – 1974=

Fundado que foi no mês de Março de 1972, o tradicional MD-30 de nossa cidade completa nessa oportunidade seu 48º aniversário.

Para homenageá-lo pelo evento publicamos posando no gramado da Fazenda Experimental do Lageado no dia 11/Set/1974, portanto já passados 46 anos, sua equipe assim alinhada:

De pé: MÉRCIO – GERALDÃO – CELSO PIRAMBÓIA – BREDÃO – ZÉ NELO – ZUCARI – MARCÃO – PEDRINHO e o OSNI.

Abaixados: RENATO – NILSÃO – PIQUERA – ZAGUE – LOTUFO – ZÉ AIRTON – JARBAS – VEIGÃO e o mascote ZEZINHO.

Pequena curiosidade que o inevitável passar dos anos apresenta:

– “Antes éramos um belo time sem campo; hoje somos um belo campo sem time”.

=RECORDANDO – DENTE DE LEITE E.C. LUNAR 1970=

Muita satisfação ao recordar na foto anexa da equipe campeã do 1º Campeonato Dente de Leite de nossa cidade.

Fazemos referência ao E.C. LUNAR que no dia 12 de janeiro de 1970 posa no Estádio Acrísio Paes Cruz com seus atletas assim alinhados:

De pé: ADILSON – SILVIO (Auxiliar técnico) – SILVESTRE – OZÉAS – ZÉZO – BIRINHA – SILVINHO – NEIZINHO – JOEL SILVESTRE e o técnico NÉZIO FERRI.

Abaixados: IQUE CHAGURI – DINHO DESPACHANTE – JARILHO – NIVALDO – FREGONA e CAÇOLA.

Uma molecada boa de bola…

=RELEMBRANDO – ITAPORANGA66=

Na foto anexa relembramos dos componentes do GRÊMIO ESPORTIVO ITAPORANGUENSE, equipe que tivemos a satisfação de defender durante todo o tempo em que trabalhamos na aconchegante Itaporanga.

Dia 25/Set/1966, com Estádio Municipal completamente lotado presenciou: Grêmio 3×1 Jaguariaíva (PR) e a equipe local alinhou com:

Em pé: JAIME (técnico) – PASCHOAL – TITO – LEDIS – GERALDO DIAS – VANDINHO – HÉLIO RUBENS e ZÉ BASTOS.

Abaixados: CARLOS – PARANÁ – OLIVEIRA – ZÉ AIRTON e AIRTON.

Como curiosidades temos que o Prof. Geraldo Dias era o nosso conterrâneo e jogou pelo profissional da A.A.B.; Paraná é aquele mesmo do São Paulo F.C. e Seleção Brasileira; Carlos seu irmão que jogava na Ponte Preta e Tito e Airton aspirantes do São Paulo.

Um timaço de muitas emoções…

=SE É FOTO É FATO – =

“ZÓIO foi goleiro do Bela Vista F.C. lá da pacata Vista Alegre.

Cego de nascença, a natureza o recompensou com uma audição apuradíssima o que lhe permitia, pelo som, perceber a chegada e direção da redonda, praticando assim defesas miraculosas.

Foi, citamos no início, pois sua carreira de futebolista terminou no dia em que as torcidas adversárias perceberam a jogada e começaram a levar para os estádios aqueles estridentes e chatos apitinhos, promovendo atrás da meta um ensurdecedor apitaço…”

Coisas do Futebol…

=PERGUNTA DA SEMANA=

P- Mas Professor, o bom jogador não deve chutar com os dois pés?

A resposta é tambem a…

=FRASE DA SEMANA=

R- Deve sim minha senhora, porém não com os dois ao mesmo tempo, senão ele cai de costas!!!

=EPÍLOGO=

“SE VOCE NÃO OUVIU OS DOIS LADOS, FIQUE EM SILÊNCIO”.