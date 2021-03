Matando no Peito, com Zé Airton – 13/03/2021

=MD-30=

A foto acima nos apresenta momentos de grande recordação e também de muita saudade, recordação das ocasiões que vivemos juntos tanto dentro como fora do gramado; muitas saudades dos amigos que já nos deixaram e foram morar no Céu…

Década dos anos 70 e a equipe do MD-30 posa no campo do LAGEADO assim alinhada:

DE PÉ: TÉCNICO MÉRCIO MARINO MOREIRA – GERALDÃO GALERANI – CELSÃO PIRAMBÓIA – BREDÃO – ZÉ NELO – EDUARDO ZUCARI – MARCÃO – PEDRINHO FERNANDES e o OSNI RIBEIRO.

ABAIXADOS: RENATO MELO – NILSÃO GIACOBINO – JOÃO PIQUERA – ZAGUE – MARCIO LOTUFO – ZÉ AIRTON – IRMÃOS JARBAS E ZÉ ALBERTO VEIGA E O ZEZÉ GIACOBINO.

“Tempo bão não vortá mais”.

=JUVENIL DURATEX=

Posando em Acrisio Paes Cruz, naquela ensolarada domingueira o timaço Juvenil da DURATEX, legítimo campeão da cidade no ano de 1989, assim alinhado:

DE PÉ: DI(técnico) – PAULO ARBEX – ZÉ PRETO – CABEÇÃO – ELDER – ROGÉRIO – GOES – JULIANO – ALEXANDRE e CAZÉ.

ABAIXADOS: JILÓ – HENRIQUE – HARRY – CESAR TADEI – EDICEU – ROBSON – NEQUINHO e WILIAM…

Muitas recordações…

=BRASINHAS F.C.=

Imensa satisfação sentimos nesta oportunidade ao publicarmos a foto anexa que apresenta a equipe Mirim dos BRASINHAS F.C., rival do nosso EXPRESSINHO naqueles tradicionais torneios disputados lá no Campo do VII SETEMBRO na VILA DOS LAVRADORES, podendo ser observados:

DE PÉ: PIRICA – BINHO FIORAVANTI – NEI – NÊ MIQUELIM – LUCIANO CALONEGO – JOÃO – PORTUGUÊS – LUCIANO ELÓI – GUSTAVO SAVINI e o ALESSANDRO QUADROS.

ABAIXADOS: FÁBIO SERRÃO – THOMÉ – CAIO BURINI – MARCÃO AYUBI – MI NOGUEIRA – FRANZ BURINI – MOISÉS – CACEPÊS CAPELUPPI e o mascote XIXINHA.

Tempo que se foi e deixou muitas lembranças!

=SE É FOTO É FATO=

Na abertura de mais uma transmissão esportiva, aquele famoso locutor botucudo que gostava de enfeitar um pouco o pavão, lascou lá da cabine de Antonio Delmanto:

“Caros ouvintes, bem a minha frente posso visualizar o magnífico tapete VERDE ALVINEGRO, onde dentro de instantes a pugna será realizada; a minha direita o Batalhão da Policia Militar onde ficam os responsáveis pela segurança de nosso povo e a minha esquerda esta localizado O LINDO E RECONFORTANTE CEMITÉRIO ONDE VIVEM TRANQÜILAMENTE OS MORTOS desta terra”…

Coisas do futebol ou do além, sei lá!!!

=PERGUNTA DA SEMANA=

P- Qual é a parte do carro que se originou no Antigo Egito?

R- Os faraóis!!!

=FRASE DA SEMANA=

“NÃO EXISTE TRAVESSEIRO MAIS MACIO QUE UMA CONSCIÊNCIA TRANQUILA”.

=EPÍLOGO=

“ANIMAIS SÃO ANJOS DISFARÇADOS QUE VIVEM NA TERRA PARA MOSTRAR AO HOMEM O QUE É FELICIDADE…”