Matando no Peito, com Zé Airton – 13/02/2021

=E.C. INCA x A.A.B. 1978=

Em atenção à gentil solicitação de nosso prezado amigo JOÃO CARLOS CAMPOS LEITE, o craque TOSTÃO de nossos campos, estamos publicando a foto acima, onde constam 37 elementos entre Presidente, Diretores, Técnicos, atletas, massagista e mascote do futebol amador de Botucatu dos anos 70.

Ela nos apresenta:

Local: Antigo campo do INCA.

Data: 2º Domingo de Novembro/1978

Jogo: E.C.INCA x A.A.Botucatuense, partida amistosa para entrega das faixas ao INCA, campeão amador daquele ano.

Componentes:

Em pé: CANHOTO (técnico) – MOACIR AMARAL (massagista) – JOÃO COSTELA (no destaque) – LUIZINHO – TONINHO PEREIRA – DR. GUEDES (Presidente L.B.F.) – CID CORVINO – CHUVEIRO – BATAGLIA – NILTON PREARO – CIDINHO – XEXE – CAO ROMAGNOLI – GATO – CHIARELI – FANE – CLAUDIO PEREIRA – ALVARO CORVINO (diretor) e o EDSON QUADROS (técnico).

Abaixados: PAULO WILSON – ZÉ VAROLI – JOÃO PILAN – JAIR – LUCIANO – TOSTÃO – BOSCO – RENATO – ZÉ VIADANA – POÇA – ADEMARZINHO – PERNA – TINHO MORESSI – JOEL GALHARDO – CHARLES – COZIDO e o JOÃO MINHONE.

Vários desses amigos já nos deixaram e descansam em paz.

=SETE DE SETEMBRO MIRIM – 1951=

“A MEMÓRIA é o maior tesouro dos idosos”, pelo que, para relembrarmos publicamos hoje a já desgastada foto da equipe mirim do glorioso 7 de Setembro posando ali no seu campinho localizado no terreno onde hoje estão instalados a Escola D. Lucio e a Rebram, assim posicionados:

DE PÉ: NILSEU GIACÓIA – ZÉ QUINTEIRO – MATHEUS – ODINEI KLEFENS – SPADOTTO e o MINGO TAVARES.

ABAIXADOS: GIBE – ZÉ GODOI – CAETANO COLINO – BUTIGNOLI e o DUDA SPERA…

Que timaço!!!

=FCMBB 1970=

Naquela belíssima manhã de sábado do longínquo maio de l970, portanto 51 anos já passados, posa em Acrísio Paes Cruz a aguerrida equipe da FCMBB, assim alinhada:

DE PÉ: FLAVIO BACCARI – ZÉ EDUARDO – ZÉ LUIZ NICOLETTI – SIDNEY – ROBERTO CARLOS – JOEL SPADARO – OISENYL e o CHRISTOFOLETI.

ABAIXADOS: ISMAEL BONASSI – TONINHO SIMÕES – ZÉ ALBERTO VEIGA – WIDSNEY – MAURO e o WALDIR GANDOLFI…

Quantas boas recordações.

=PARABÉNS=

Fato marcante na vida de todo ser humano é sem dúvida nenhuma a data de seu aniversário.

Quem experimentou esse belo momento no último dia 06/Fev/2021 foi meu amigo de longa data, grande esportista, prezado cidadão MÁRIO PARDINI AFFONSECA.

Parabéns, muita saúde, muito empenho nessa sua árdua missão do momento, pois creia que nós os aquarianos somos como os sertanejos “ANTES DE TUDO UM FORTE” (Euclides da Cunha).

Valeu Marião, abração!!

=PERGUNTA DA SEMANA=

P – Qual o animal mais antigo do mundo?

R – É a zebra, porque ela é ainda em preto e branco…

=FRASE DA SEMANA=

“SE VOCÊ CHORAR, EU CHORO; SE VOCÊ GRITAR, EU GRITO; SE VOCÊ SORRIR, EU SORRIO; SE VOCÊ SE MATAR, VOU SENTIR MUITO SUA FALTA”.

=EPÍLOGO=

“NINGUÉM É TÃO ALGUÉM QUE NÃO PRECISE DE NINGUÉM.”