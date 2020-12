Matando no Peito, com Zé Airton – 12/12/2020

=HOMENAGEM PÓSTUMA=

A foto acima nos apresenta momentos de grande recordação e também de muita saudade, recordação das ocasiões que vivemos juntos tanto dentro como fora do gramado; muitas saudades dos amigos que já nos deixaram e foram morar no Céu, como é o caso recente desse companheiro tão bacana que o Senhor chamou para o Seu Reino no último dia 02/Dez/2020.

DESCANSE EM PAZ, JOSÉ MARCOS GUTIERRES, prezado MARCÃO.

Década dos anos 70 e a equipe do MD-30 posa assim alinhada:

Em pé: PEDRINHO – CELESTRIM – TUTA – CORULI – JARBINHA – GILMAR – MARCÃO (no destaque) – RENATO MELO – ZUCARI e o GERALDÃO.

Abaixados: Mascote – ZÉ NELO – ZAGUE – ADEMARZINHO – MÉRCIO – VEIGÃO – BREDÃO – LOTUFO e ZÉ AIRTON.

=INFANTIL BOA VISTA F.C – 1952=

Relembramos nesta oportunidade da aguerrida equipe Infantil do BOA VISTA F.C. que no ano de 1952 montou sua equipe para disputa do Campeonato da cidade usando somente garotos moradores daquele bairro e cuja formação posa na foto anexa assim alinhada:

DE PÉ: HELIO – TITO ALVES – TITO SAGUÉ – PEDRO BALALAICA – ALDO e CARLOS CAVALANTE.

ABAIXADOS: GÉSSIRO – ZINHO – TONINHO ANTIGAS – MARIO GOIABA e ZICO GONÇALVES.

Alguns desses amigos hoje moram no Céu.

=A.A.F. ANOS 40/50=

Século passado em sua metade, anos 40/50, todo domingo à tarde ainda garotinho éramos levados, pelas mãos de meu saudoso Avô Alípio, ao campo da Ferroviária para assistir os jogos, perdão, os jogos não, os espetáculos que a equipe do Tricolor proporcionava. Aquilo sim era o verdadeiro futebol…

Uma dessas formações é a foto acima, com essa coleção de craques, assim alinhados:

Em pé: ARI LUNARDI – ROMILDO – MIGUELZINHO – ALEMÃO – VADINHO e o VÊNUS.

Abaixados: TIDÉU – BUENO ROCHA – CAXAMBU – BARRA GRANDE e o VARNER LOPES.

Quantas defesas espetaculares do guapo Miguelzinho; quantos lances empolgantes dessa sólida defesa e quantos gols memoráveis desse arrasador quinteto atacante ainda permanecem gravados indelevelmente em nossa memória…

=BASQUETE BTC – 1952=

Bem lá do fundo, mas bem lá do fundo mesmo do nosso baú, tiramos da parte reservada ao basquete, a foto acima que apresenta essa gama de ilustres e famosos botucatuenses que compunham a imbatível, na modalidade, equipe do B.T.C. e representava nossa cidade em competições oficiais no estado todo.

Ano de 1952, portanto 68 anos mais jovens, posando para as objetivas por ocasião da realização dos Jogos Abertos do Interior na magnífica Ribeirão Preto, podemos observar:

Em pé: SANCHES – SÉRGIO – TATA MARTINS – TONINHO – Prof. ELIAS FERRARI – PEDRO SHEIMBERG – JOEL NELLI e o técnico, inesquecível Prof. ZÉ GUIMARÃES.

Abaixados: WILLIAM GUERRA – ARNALDO LEOTA – Prof. ALCINO PELEGRINI – Prof. JONAS ALVES DE ARAÚJO e o LUIZ CALOI.

Os desígnios do Criador já levaram para seu Reino alguns desses nossos amigos que lá descansam em Santa Paz.

=PERGUNTA DA SEMANA=

A mocinha pergunta para o amigo:

P- Por que você está careca?

R- Estou fazendo quimioterapia…

– Oh que bom, na USP ou na PUC???

=EPÍLOGO=

“CRIANÇAS APRENDEM MAIS COM AQUILO QUE VOCÊ FAZ, NÃO COM AQUILO QUE VOCÊ DIZ”.