Matando no Peito, com Zé Airton – 12/09/2020

=RECORDANDO – SETE DE SETEMBRO 1964=

Nesta semana que se finda aconteceu a passagem de mais um aniversário de nossa Independência e para homenageá-la recordamos da aguerrida equipe do VII de Setembro, lá da Vila Pinheiro, que apresentou no ano de 1964 uma mescla de jovens valores com alguns veteranos para a disputa do nosso Amadorzão.

Escalados e dirigidos pelo saudoso LAMIL DOS SANTOS, antes de mais uma partida oficial, na foto acima posam alinhados em Antonio Delmanto as seguintes feras:

Em pé: JURA – DENA – PANIN – BUTIGNHOLI – MIXIRICA – ZÉ PRETINHO e o técnico LAMIL.

Abaixados: TÉTE – NARDO GUERREIRO – QUIABO – ZÉ MARIA LOBO e o MIRA.

Esse era nosso futebol de outrora, quantas saudades…

=RELEMBRANDO – CENTENÁRIO 1970=

Marcou época nos anais esportivos de nossa terra o E.C. CENTENÁRIO, clube que tinha em sua direção o grande e saudoso esportista VENCESLAU PINTO e sua sede ficava, naquela época, nos altos da Costa Leite.

A atividade principal dessa entidade era o pedestrianismo, porém, com o passar do tempo montou um excelente time de futebol que o representava em toda região e cuja foto acima apresenta, posando em Antonio Delmanto no dia 18/04/70, as seguintes feras:

Em pé: Presidente TONINHO CALIXTO – CIDÃO – JAIME – JOÃO – NÉZIO – JULIÃO – MAURO e o técnico DORVALINO.

Abaixados: PAULINHO – DARCI – MAURINHO – ADÃO – SERGINHO MAÚ e o JOÃOZINHO.

Alguns já nos deixaram e hoje jogam no Time do Senhor…

=NOSSO AMADOR – A.C. LAGEADO=

No longínquo já passado ano de 1940 era fundado lá na Estação Experimental o ATLÉTICO CLUBE LAGEADO, uma das glórias do futebol amador botucatuense.

Equipe formada com elementos lá residentes e que contava com alguns reforços aqui da cidade, sempre disputou com raro brilhantismo os campeonatos oficiais da Liga, dos quais conquistou vários títulos.

Lá no seu belíssimo campo, na foto acima posa a equipe de 1954, sendo seus atletas:

Em pé: GERALDO, BUENO; EURÍDICE; SÍLVIO; EDUARDO e o JOÃO DAMASCENO.

Abaixados: TAMBURO; BAILO; TONHO ROSSI; VALADÃO e GASPARINO.

Alguns já nos deixaram e descansam em Paz.

=SE É FOTO É FATO=

O time principal daquela cidade interiorana que possui bom clima e boas escolas jogava na Capital e a equipe de esportes da única emissora local da época transmitia o acontecimento para toda região.

Jogo duro, já no finalzinho com placar de 0x0; quando a redonda é enfiada e o atacante Rubens parte célere em direção a meta contrária, com somente o goleiro pela frente.

Foi então que o locutor oficial G.S., torcedor entusiasmado narrou: – “Rubão domina pelo meio, avança, vai vibrar a torcida tricolor, é fogo, apontou, atirou e …PQP pra fora”!!!

Percebendo a “gafe” se cala por segundos e nosso particular amigo N.F., competente repórter de campo, querendo ajudar emenda lá de baixo:

-“Senhores ouvintes, desculpem a “cagada” de nosso colega”… e assim a emenda ficou pior que o soneto…

Coisas do futebol!!!!

=PERGUNTA DA SEMANA=

P- O que atletas de vôlei de praia garantem durante as competições???

R- No mínimo, um Bronze!!!

=FRASE DA SEMANA=

“Na boca de quem não presta, o bom não vale nada!!!” (Popular)

=EPÍLOGO=

“NÃO JULGUES AS PESSOAS PELAS SUAS AMIZADES, JUDAS POR EXEMPLO TINHA AMIGOS IMPECÁVEIS”.