Matando no Peito, com Zé Airton – 11/09/2021

=RECORDANDO – TÊNIS DE MESA=

Através da foto anexa que nos foi enviada pelo amigo Santini, a quem agradecemos, estamos nesta oportunidade recordando da excelente equipe de TÊNIS DE MESA que representava, com muito brilhantismo, nossa cidade nas tradicionais disputas dos Jogos Regionais e Jogos Abertos do Interior….naquela oportunidade as disputas dessa modalidade em nossa cidade aconteciam nas dependências do Clube Cinematográficos situado nos altos do Cine Paratodos hoje nosso Teatro Municipal.

Posando da esquerda para a direita, podemos observar:

MIGUEL CARICATI – GERALDO SIMONETTI – AGNELO AUDI – VALDIR LOPES DE SOUZA – J.SANTINI carinhosamente apelidado de ZITO CABRA…

Quando ainda garoto vibrei muito com esse pessoal!!!

=RELEMBRANDO – NOSSO AMADOR ANTIGO – A.A.B. – 1966=

Uma mistura de craques consagrados com jovens e gratas revelações de nossos campos de várzea, compunham há 55 anos já passados a fortíssima equipe amadora da A.A.Botucatuense, que posa na foto assim constituída:

De pé: Técnico LAMIL SANTOS – DAMÁZIO – ZÉ VAROLI – DADICO – ZÉ LUIZ NICOLETI – TONINHO PEREIRA – MANDURI e o SOMBRA.

Abaixados: CASSOLA – BAIA – MAQUININHA – SERRÃO e o CLÁUDIO PEREIRA.

Alguns desses amigos o Senhor já levou para o seu Reino, onde descansam em Paz…

=SELEÇÃO ANTIGA DOS BANCÁRIOS=

Recordamos hoje, na foto anexa, da aguerrida equipe da ASSOOCIAÇÃO DOS BANCÁRIOS DE BOTUCATU posando em seu campo assim alinhada:

DE PÉ: BOLINHA – PEDRO SANTOS – ZÉ HAROLDO – DORI FOGAÇA – PAULO CAPELUPPE – CHICO ROMANHOLI – TOMAZ e o saudoso WILLIAM GUERRA.

ABAIXADOS: CELESTRIM – ADEMARZINHO – LALA BRADESCO – TEIXEIRINHA e o JILÓ.

Só feras no dim-dim e na redonda.

=VELHOS TEMPOS – CARAMURU F.C.=

Na foto anexa do CARAMURU F.C. datada de 02/Fev/65, retrata bem o que foi o futebol caboclo da criançada de antigamente que hoje tantas saudades nos traz, pois tempos modernos o substituiu.

Eram garotos de mesma família, amigos mais chegados, colegas de grupo, etc… que se uniam, faziam uma vaquinha para a compra da “redonda”, confeccionavam seu uniforme e construíam na “unha”, naquele terreno baldio, o seu campinho de traves de bambu, onde batiam a sua bolinha diariamente e aos domingos o tradicional “combate” com equipes de outros bairros, de vilas e do centro.

Seu distintivo era o índio famoso, sua camisa tinha uma listra transversal de uns da direita para a esquerda, de outros vice-versa e assim o CARAMUMRU F.C., lá da tradicional Vila Mariana, está assim alinhado:

Em pé: BAIANO – ARI RIBEIRO – JAIR – GORDO – ANTONIO CARDOSO e o ZÉ DESESPERO.

Abaixados: FIRPE RIBEIRO – GANSO – ELIAS CARAMELO – TONINHO PNEU e a fera, nosso prezado amigo corintiano LUIZ CARAMELO.

Gente fina, amigos e grandes esportistas…

=NOSSO ESPORTE – NOSSA GENTE=

Final de difícil partida em Acrísio Paes Cruz, quando o atacante tricolor TONHO LIMA, após revidar violenta entrada é expulso de campo e o solerte repórter volante N.F., indaga:

– E aí Tonho, que aconteceu?

– Aquele becão F.D.P. me chutou a bunda!

Lá da cabine o zeloso e saudoso narrador J.R.Q., adverte:

– Olha a censura minha gente, cuidado com o palavrão!

Do gramado, tentando consertar, o N.F. emenda:

– Desculpem senhores ouvintes, é que o Tonho ficou nervoso e acabou falando o lugar onde aquele becão F.D.P. o chutou…

Coisas do futebol!!!

=PERGUNTA DA SEMANA=

P – POR QUE A SELEÇÃO BRASILEIRA TEM TANTA DOR DE OUVIDO?

R – PORQUE ELA TEM O TITE…

=FRASE DA SEMANA=

“O BENFICA GANHOU OS ÚLTIMOS VINTE JOGOS E FEZ GOLS EM TODOS ELES” (Comentarista da TV Local)

=EPÍLOGO=

“FRACASSAR NÃO É CAIR, MAS SIM RECUSAR A SE LEVANTAR.”