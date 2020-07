Matando no Peito, com Zé Airton – 11/07/2020

=RECORDANDO –A.A.F PROFISSIONAL=

Estamos nesta oportunidade recordando de um dos maiores esquadrões de futebol profissional do querido Tricolor da Baixada montado para a disputa do Campeonato de Acesso da Federação Paulista de Futebol, na qual fez bela figura.

Posando em Acrisio Paes Cruz, o Gigante da Baixada, “O ESQUADRÃO DE AÇO” estava assim alinhado:

DE PÉ: ADESIO – WILSON BOTÃO – LOURENÇO – JOÃO – NEURI CORDEIRO e PANDO.

ABAIXADOS: PULGA – PASSARINHO – WILSON BAURU – CELSINHO e EVANIR.

Tempos que nos traz muita saudade…

=NOSSAS EQUIPES – VII SETEMBRO 1962=

Grande platéia composta de homens, mulheres e crianças, separadas daquele campo de terra batida, por apenas uma cerquinha de madeira.

Era esse o retrato da fase áurea de nosso futebol amador ou varzeano, como queiram, que tem a emoldurá-lo, na foto acima, a portentosa representação do SETE DE SETEMBRO, um de seus bicho papão daquela época.

Podemos observar, devidamente uniformizados com sua tradicional jaqueta tricolor, os seguintes atletas:

Em pé: ABGAIL – DENA – MIXIRICA – PAULÃO – ZANQUITA – TIDE LUNARDI e o TIDE BUGANZA.

Abaixados: RAUL TOZO – MAQUININHA – DAIA MICHELIN – JOEL SPADARO e o TARZAN.

Alguns desses amigos já nos deixaram e moram lá no Céu.

=SE É FOTO É FATO=

Foi naquela partida decisiva de um grande torneio futebolístico na cidade, que este pitoresco fato ocorreu:

No tempo regulamentar houve empate em 3×3; na prorrogação novo empate e como anoiteceu e o campo não era iluminado optou-se por realizar a decisão nos pênaltis, com a luz artificial oferecida pelos potentes faróis do carrão Lincoln-Pakar do nosso estimado “cumpadre” Zeco Serrão.

Bola vai bola vem e com tantas “feras” dos dois lados ninguém errava até que com o passar do tempo a bateria do “possante” arriou e o apagão foi geral.

Restava então a famosa decisão “cara ou coroa”, mas quando a moeda foi alçada para o alto pelo “juizão”, que já havia tomado “umas e outras”, na volta caiu numa poça d´água e sumiu.

Finalmente já tarde da noite, numa decisão inédita dos dois capitães, o TRO/FÉU foi serrado ao meio e cada um ficou com a sua metade, sendo que a parte que nos coube estava guardada na sede do clube “donde” infelizmente foi “surrupiada”.

Coisas do futebol!!!

=PERGUNTA DA SEMANA=

P – QUAL FOI A PENA DOS DOIS IRMÃOS QUE ROUBARAM UM CALENDÁRIO???

R- CADA UM PEGOU 6 MESES!!!

= FRASE DA SEMANA=

“CRIANÇAS APRENDEM MAIS COM AQUILO QUE VOCÊ FAZ, NÃO COM AQUILO QUE VOCÊ DIZ.”

=EPÍLOGO=

“DIZEM QUE TEMPO É DINHEIRO, COMO SOU APOSENTADO TENHO TEMPO DE SOBRA, MAS DINHEIRO QUE É BOM….!!!