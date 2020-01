Matando no Peito, com Zé Airton – 11/01/2020

RETROSPECTIVA 2019

=JOGO AZUL X BRANCO=

Novamente no dia 31 de Dezembro do ano que se foi, pelo 41º ano consecutivo, com os times alterados em razão da viagem de alguns e da chegada de outros, as equipes azul e branco novamente voltaram a se encontrar no tapete verde do Rebola, gentilmente cedido e apresentaram com seus atletas assim alinhados:

TIME AZUL:

De pé: RICARDO IGRAL – MANÉ MOSCA – MARCÃO – CARLINHOS POPOLO – CACAU – TARZAN – MÁRIO PARDINI – JODEMAR – CHIRI – TONHO e o CLAUDIÃO.

Abaixados: GIOVANI – LEZINHO – RICARDO – PURUNGA – ARTUR – GU – MARCUVI – FELIPE e o PAULINHO ARBEX.

TIME BRANCO:

De pé: RICARDO IGRAL – MANÉ MOSCA – MARCÃO – CARLINHOS POPOLO – CACAU – ÉDSON ZANIN – THIAGO e o TÓTI.

Abaixados: JAIR – MARCO COLENCI – BARDUCO – FILIPE – PEDRO – CABEÇA – CUEVINHA – GABRIEL – GIRDO – JOÃO SAAD e o GIOVANI.

Outra festa para os olhos e o coração.

=RELEMBRANDO – DOCENTES 70=

Para não deixar que ocasiões agradáveis de um passado que já vai longe, caiam no esquecimento, trazemos hoje esse seleto grupo de amigos, naquela oportunidade 50 anos mais jovens, que formavam nos anos 70 do século passado, a aguerrida e imbatível equipe da Associação dos Docentes da UNESP – Botucatu.

Eram mestres em nossa Universidade que como aplicados alunos faziam a redonda correr solta em nossos gramados, e posam assim alinhados:

Em pé: BENEZ – FÁBIO ANCONA – JOÃO NAKAGAWA – DANIEL SALATI – CHRISTOFOLETTI – MARCHESI e o PÁDUA.

Abaixados: JÚLIO NAKAGAWA – JOEL SPADARO – ZÉ RICARDO – EDE CEREDA e o AFFONSO.

Salve o esporte, elo de grandes amizades!!!

=RECORDANDO – DCT 1949=

Em tempos passados era de praxe na cidade que nossas escolas, casas comerciais, repartições públicas etc… montassem seus times de futebol para diversão nos finais de semana.

Assim não foi diferente com o pessoal do nosso DEPARTAMENTO DE CORREIOS E TELÉGRAFOS – DCT que no ano de 1.949 (século passado) montou o seu, uma verdadeira seleção amadora da cidade, que posa na foto acima lá no campo do Lavapés, assim alinhado:

De pé: CHARUTO – NILSON – CARLITO SAPATEIRO – ACÁCIO – PIOZZI e o goleiraço CHANDICO.

Abaixados: SALIM – JAIRO PIRES DE CAMPOS – EDUARDO – CARVALHO e o JUAREZ.

Quando ainda bem jovem tivemos a oportunidade de jogar junto com algumas dessas feras principalmente com o zagueirão CARLITO SAPATEIRO lá no nosso querido BOA VISTA

Alguns deles já partiram e moram no Céu….

=NOSSO ESPORTE NOSSA GENTE=

Aquele nosso colega bancário que nas horas vagas gostava de fazer um bico como locutor esportivo, tendo ingressado no curso de Direito de uma faculdade da região, achando que deveria passar a falar difícil e bonito certa ocasião quando transmitia o amistoso da Ferroviária /Palmeiras lascou lá da cabine:

“-Pasmem senhores, acaba de adentrar o majestoso tapete verde tricolino o nobre facultativo esmeraldino a fim de pensar a contusão do filho do Divino Mestre, mola propulsora da meia cancha do eleven periquito”.

Gastou tudo isso e mais um pouco para informar que o médico palmeirense estava em campo atendendo o Ademir da Guia.

Coisas do futebol e das letras…

=PERGUNTA DA SEMANA=

P – PEIXE-BOI é criado no rio ou no pasto???

R – Com a palavra os pescadores e os veterinários de plantão!!!

=FRASE DA SEMANA=

“SE NATAÇÃO EMAGRECESSE A BALEIA NÃO SERAI DAQUELE TAMANHO”

=EPÍLOGO=

“SE ACUPUNTURA ADIANTASSE O PORCO ESPINHO SERIA IMORTAL”.