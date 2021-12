Matando no Peito, com Zé Airton – 11/12/2021

=RECORDANDO A.A.B INFANTO 1989=

Em atenção à oportuna sugestão de um grande amigo nosso, estamos pela foto anexa recordando da equipe Infanto Juvenil da Associação Atlética Botucatuense que no ano de 1989 fez sua estréia no Campeonato Paulista de Futsal em sua Série Ouro.

Naquela ocasião o quinteto da Veterana posa no círculo central do Ginásio do Parque Antártica assim alinhado:

Em pé: Técnico PROF. PEDRO DIAS – CHAGURI – DU – MARCELO CESÁRIO – DÉZINHO – HENRIQUE MENEGHIM e o Preparador de Goleiros PROF. DITO MANIVELA.

Abaixados: LUIS FERNANDO PARDINI – CAZÉ – FACIOLI e o MARCO COLENCI.

Era o início de grandes realizações do nosso futsal…

=NOSSO AMADOR – BLASI=

Na foto acima, datada dos anos 50 do século passado, vemos equipe que representava as tradicionais Indústrias Blasi de nossa cidade, nos empolgantes Campeonatos Amadores realizados pela L.B.F.

Suas atuações nos trazem muitas saudades, principalmente quando assistimos, pela TV, os enfadonhos espetáculos dos nossos Campeonatos Profissionais, sendo que, posando em Acrisio Paes Cruz, podemos observar:

Em pé: TONINHO TAVARES (auxiliar) – DARCI FREDERICO (dirigente) – JABURU – BITINHA – NEY – CHIMARRÃO – LORI BAIANO – ZÉ DO PITO e o Sr. BIAGIONE (Presidente).

Abaixados: TONHO ROSSI – TITO ALVES – TINHO MAMEDE – PARANÁ – ESTOPINHA e o VICENTE CURRUPACO (bandeira).

Alguns desses amigos já nos deixaram e moram no Céu, os que aqui permanecem desfrutam das atividades de sua Terceira Idade…

=NOSSOS BANCOS – BRADESCO 1969=

Para um ex-bancário e boleiro, que fui, é bastante gratificante relembrar de colegas com os quais convivi em tempos passados dentro dos bancos, ginásios esportivos e gramados de nossa terra.

Para que isso se torne realidade apresentamos hoje a equipe de futebol do BANCO BRADESCO que no ano de l.969 posa lá no Beira Rio, campo que existia defronte o Curtume Pioneiro, assim alinhada:

De Pé: NILSON GUERREIRO – ANGELINO – LUIZ CARLOS – KIKO CASSETARI – ODAIR BILO e NELSON BENTINHO.

Abaixados: JOÃO NARDINI – ANTONIO LUIZ – SILVIO CHECÃO – DETO e o EDUARDO MAITAN.

Grandes e boas recordações…

=SE É FOTO É FATO=

Há muitos anos passados (toda história antiga começa assim), chegou ali no antigo campo da Boa Vista um moço moreno, bastante veloz, pedindo para treinar na ponta-direita.

Nos dois coletivos semanais ralou a redonda e logo assinou a ficha da L.B.F., sendo convocado já para a partida de Domingo pelo Campeonato da cidade.

Alegando, por motivos financeiros, não possuir chuteiras, treinou descalço, problema esse que o Seu Manoel, presidente do clube na época, resolveu de imediato comprando e ofertando-lhe um par de “chancas” novas.

Domingo pela manhã, expectativa geral pela presença do novo craque, que já chegou trocado, pegou a camisa 7 e entrou em campo…

Iniciada a partida onde estava ficou, como se uma estaca fosse, não conseguia nem andar e como não havia substituição seus demais companheiros tiveram que correr o dobro.

Pesquisando após o jogo verificou-se que o moço nunca soube o que era sapato e muito menos chuteira, tendo-as naquela ocasião calçado com os pés trocados…

Coisas do nosso esporte…

