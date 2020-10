Matando no Peito, com Zé Airton – 10/10/2020

=RECORDANDO – A.A.F. 1964 =

Fase áurea do futebol menor botucudo, quando ali em Acrísio Paes Cruz foi montado o esquadrão da foto abaixo que revelou inúmeros valores de proa para o profissionalismo brasileiro.

De se destacar nessa equipe, que por cinco anos se sagrou campeão infantil da cidade, a presença do SUPER ZÉ (Timão e Seleção Nacional): seu mano TUTA (Ponte Preta); o CID CORVINO (XV de Piracicaba), sendo que os demais integrantes desse grupo só não seguiram carreira e tinham plenas condições para isso, pois optaram por continuar seus estudos por aqui mesmo…

Posando na foto anexa, envergando o tradicional uniforme tricolor, podemos observar:

Em pé: EDUARDO GUERREIRO – ZÉ MARIA – CHICO ROMAGNHOLI – GIBI – FLAVIO DELMANTO – CAVALEIRO e WILSON.

Abaixados: VICENTE – RENÉ PASCOALICK – ODAIR – TUTA e o CID CORVINO.

ÉPOCA DO FUTEBOL ARTE SEMPRE PRESENTE EM CAMPO…

=RELEMBRANDO – A.E. DIOCESANA – 1947=

Foi naquele feriado prolongado da semana de Pátria de l947, século passado, que a famosa equipe da ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA DIOCESANA, que reunia a “nata” futebolística dos estudantes botucudos da época recebeu e goleou espetacularmente (6 x 0) a equipe do tradicional Colégio Dom Bosco da capital, formando com:

Em pé: FIGUEIREDO – LILI – ALEMÃO – MORI – MILTON FERNANDES – ZANARDO e OLAVINHO.

Abaixados: NANDO – CARLITO – NELSON SAAD – JAYME CASSETARI e JACIRO.

Tempos bons que já se foram e deixaram muitas saudades!!!

=SE É FOTO É FATO=

Foto anexa nos relembra a magistral cobrança de penalidade máxima efetuada por nosso amigo ADEMIR PELICIA atuando pela Duratex em partida válida pelo famoso Torneio do DESAFIO AO GALO que acontecia todos os domingos pela manhã em São Paulo e era transmitido ao vivo pela TV RECORD.

Bola num canto… goleiro no outro (quase não saiu na foto) é prova inequívoca da habilidade no trato com a redonda que possuía e continua possuindo essa lenda viva do futebol botucudo, prezado FOGUINHO.

=NOSSO ESPORTE NOSSA GENTE=

Todo sábado a noite ali na Rua Amando, durante o “footing” a cena se repetia:

Aqueles dois irmãos loucos por futebol, um era goleiro e o outro ponta esquerda, abordavam os “boleiros de plantão” e a prosa era mais ou menos esta: – “Cumé, amanhã o jogo é lá em…, topa i cum nóis”, então até as 6 lá na estação da sorocabana…

Obtida a confirmação de nove voluntários, que confirmavam a presença, a pesquisa era encerrada e no domingo logo pela manhã a delegação do famoso “KATA NOVE F.C.” de Botucatu partia firme para mais um amistoso.

=PERGUNTA DA SEMANA=

P- Qual é o verdadeiro apelido do atacante Marinho do Santos???

R- Emulsão de Scott, pois carrega o Peixe nas costas!!!

=FRASE DA SEMANA=

“NÃO CHEGA PRIMEIRO QUEM VAI MAIS DEPRESSA, MAS SIM QUEM CONHECE O CAMINHO”.

=EPÍLOGO=

“DINHEIRO FAZ HOMENS RICOS,

CONHECIMENTO FAZ HOMENS SÁBIOS

E A HUMILDADE FAZ GRANDES HOMENS”….