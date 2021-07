Matando no Peito, com Zé Airton – 10/07/2021

=HOMENAGEM PÓSTUMA – PROF. FERNÃO=

Através da publicação da foto anexa, que nos foi encaminhada pelo leitor Fernando Sartori (Coelho), a quem agradecemos, gostaríamos de prestar esta homenagem póstuma ao nosso estimado Professor do passado e grande amigo até hoje que o Senhor levou para seu Reino no último dia 29/JUN/2021, deixando por aqui tristes seus familiares e amigos mas confortados por sabê-lo junto ao PAI ETERNO de onde olha por todos nós….. Descanse em Paz prezado PROF. FERNÃO HÉLIO DE CAMPOS LEITE.

Em mencionada foto nosso Mestre posa junto de seus comandados naquela memorável noite de 26/MAI/1980 em que a equipe de voleibol do EECA se sagrou campeã dos Jogos Colegiais da cidade, podendo ser observados seus atletas assim alinhados:

DE PÉ: PILAN – PAULO MENZEL – EDMILSON – COELHO e FERNÃO.

ABAIXADOS: DANIEL – FELICIDADE – SANDRO e JORGE…

=NOSSO AMADORZÃO=

Disputante dos campeonatos e torneios oficiais realizados em nossa cidade e de partidas amistosas por toda uma vasta região de nosso Estado, com muita satisfação publicamos nesta oportunidade a foto da simpática equipe do E.C. TURBINADO uma das forças do atual futebol botucudo.

De se salientar que além da sadia prática do esporte fisicamente propicia a todos os integrantes do Grupo também o sentido de solidariedade e beneficiência ali adotados espiritualmente os alegra…

Na foto anexa que nos foi enviada pelo amigo RENATO MEDEIROS podemos observar seu plantel assim alinhado:

DE PÉ: CABRA – LUCIANO – DU – TAFAREL – GIBA – BEIÇO – JÉ – DAVI – MARQUINHO DELOMO – FABIÃO – NELL – LUISÃO e MARCO.

ABAIXADOS: CESINHA – LUCIANO – MARQUINHO ZUMBI – DANIEL – JULIANO – FABINHO – ANDRÉ BOFETE – RENATO – FÁBIO e o BENTO.

=LEMBRANÇAS – PIRAMBÓIA F.C.=

Para resguardamos ainda mais a memória do PIRAMBÓIA FUTEBOL CLUBE, estamos nesta oportunidade através da foto anexa que nos foi enviada pelo prezado amigo JOÃO ROBERTO DE OLVEIRA, relembrando de uma de suas formações que englobava uma mescla de veteranos e jovens atletas ali posando assim alinhados:

De pé: RICARDINHO – JOÃO – BRUNO – ANDRESS – DIONE – MÁRIO – PAULO CELSO – BETO – MOURA – CARLINHOS – EDINHO MOTTA – LUIZÃO – MOSQUITO e NARDO.

Abaixados: FÁBIO – GABRIEL BEIÇO – ROGÉRIO – RODRIGO – DANILO – TONINHO – CLAUDINHO – ANDERSON – JUSTO – ANDRÉ – SERGINHO e RODRIGO IELEL.

REVIVER O PASSADO NOS FAZ VIVER O PRESENTE.

=SE É FOTO É FATO – ZÉ DO GANCHO=

Ganhou o apelido de GANCHO pois desde tenra idade, por promessa de seus pais, suas unhas não eram cortadas.

GANCHO adorava futebol e ainda bem jovem se tornou goleiro do E.C.TESOURA que o contratou em razão de suas firmes pegadas, sem nunca haver “batido roupa…”.

Porém e sempre existe um porém, por motivos econômicos o clube resolveu dispensá-lo visto que em cada firme defesa que praticava era uma “redonda” que furava!!!

Não desistiu e arrumou “uma boca” no próprio clube onde foi exercer as funções de roupeiro e massagista, entretanto aí quem passou a sofrer foram os uniformes da agremiação que viviam rasgados e principalmente as belas pernas das garotas do futebol feminino que passaram a viver cheias de hematomas, o que ocasionou muitas reclamações e sua dispensa definitiva…

Não esmoreceu, fez o cursinho de arbitragem e foi ser “juiz da liga”, contudo logo na primeira partida em que atuava, ao retirar o cartão do bolso esquerdo da bela camisa amarela que usava ela se tornou vermelha pelo sangue que jorrou solto e ali mesmo ele faleceu….

Mundo cão, humor negro ou simplesmente coisas do futebol???

=PERGUNTA DA SEMANA=

E lá no celeiro a ovelha pergunta ao carneiro:

P – Benzinho por que tens tão pouca lã???

R- Querida afinal de contas nós viemos aqui para transar ou fazer tricô!!!

=FRASE DA SEMANA=

“DEUS É JÓIA O RESTO É BIJOUTERIA”

=EPÍLOGO=

“NO FUTEBOL SER CRAQUE É SER EXCELENTE NA SUA E BOM NAS OUTRAS POSIÇÕES”…