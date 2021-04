Matando no Peito, com Zé Airton – 10/04/2021

=HANDEBOL – 2004=

Quando veio para nossa cidade em missão de serviço profissional, o competente Professor de Educação Física prezado amigo FREDI PIMENTEL trouxe em sua bagagem toda uma gama de conhecimentos de um esporte até então pouco praticado por aqui, tratava-se do HANDEBOL, logo apelidado do “futebol jogado com as mãos”.

Sua aceitação foi imediata, principalmente entre a classe estudantil da época e inúmeras equipes foram formadas com vários campeonatos sendo disputados em nossos Ginásios Esportivos.

É de uma delas que com muita satisfação relembramos nesta data, ou seja, a portentosa equipe da CLAU’S SPORTS, que posa na foto anexa no ano de 2004 assim alinhada:

DE PÉ: MAURICIO PASSARONI (FOGO) – MARCILIO – JONAS ALVES (JÚNIOR) – MARCELO MARCOLIN – PESSIN e o ANDRÉ.

ABAIXADOS: NETO SCHIMIT – FREDI PIMENTEL – LUIZ FELIPE e o JOÃO CURY.

Velhos tempos…

=A.A.FERROVIÁRIA 1957 =

Já passados 64 (sessenta e quatro) anos que a equipe profissional da nossa A.A.Ferroviária enfrentou, pelo Campeonato da Federação, lá em Jundiaí, a forte equipe do Paulista.

Formada a base de pratas da casa e reforçada por profissionais que vieram de fora, o tricolor da baixada pisou, conforme foto acima, no Jaime Cintra assim constituído:

Em pé: BIANCO – STÉKO – MINGO CORVINO – PIM – ÉDSON QUADROS e o CARLITÃO.

Abaixados: SALOMÃO – COBRA – ZIGOMAR – COQUITA e o JOÃOZINHO TATU.

Alguns desses cracaços já nos deixaram e descansam em Paz…

=BTC – BASQUETE 57=

A sexagenária foto acima retrata jornada de gala do esporte botucudo quando, naquela memorável noite de sábado do longínquo abril de 1957, com seu ginásio de esportes abarrotado, a equipe de basquete do BTC derrota a equipe da S.E.Palmeiras da capital (sempre freguês) pelo marcador de 64×38, com seus atletas, sessenta e um anos mais novos, assim alinhados:

Em pé: BISSACOT – JARBAS BARROS – ELIAS FERRARI – NENÊ CANELAS – FERNÃO HÉLIO – EDON – AUGUSTO e o técnico ALCINO PELEGRINI.

Abaixados: HERMÍNIO BACHI – ALEMÃO – CARLINHOS DOMINGUES – LINQUINHA e o DEMA VICENTINI.

Grande equipe que grandes emoções proporcionou à platéia botucatuense.

Alguns desses amigos já nos deixaram e descansam em paz junto ao Pai.

=CURIOSIDADES=

Em pesquisa realizada nas lápides daqueles túmulos estava escrito:

– Do craque: este foi de placa!!!

– Do espírita: volto já!!!

– Do enólogo: envelhecido em caixão de carvalho!!!

– Do judeu: quem ficou no lojinha???

– Do indeciso: aqui jaz…ou não???

– Do ignorante: onde estou???

– Do funcionário público: é no túmulo ao lado!!!

Do internauta: www.aquijaz.com.br

=PERGUNTA DA SEMANA=

E aquele craque chega para o treino matinal com a cabeça toda enfaixada e o treinador indaga:

P: – Que foi isso meu, andou brigando novamente???

R: – Nada disso Professor, machuquei tentando entrar na INTERNET essa noite!!!

=FRASE DA SEMANA=

“PAQUERE TODAS AS MULHERES, MAS CONSERVE SEMPRE A SUA DIRFEITA…” (Para-choque de caminhão).

=EPÍLOGO=

“PARA EDUCAR É PRECISO SER EDUCADO.”