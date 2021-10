Matando no Peito, com Zé Airton – 09/10/2021

=BEACH TENNIS – PARABÉNS=

No último domingo, dia 03/OUT/2021, aconteceu nas quadras do HAKA BEACH SPORTS a disputa do 1º torneio aberto de BEACH TENNIS, essa nova modalidade de esporte que dia a dia vem ganhando inúmeros adeptos entre jovens, adultos e masters de nossa cidade tanto na esfera masculina como na feminina…

Mesmo com a intermitente, mas necessária chuva que caiu o dia todo, um grande número de competidores e assistentes ali estiveram presentes numa prova inequívoca de que essa nova modalidade esportiva chegou para ficar…

Uma enorme emoção tomou conta de familiares e amigos ali presentes quando ao final da disputa entre os iniciantes a dupla formada pelo nosso neto THIAGO FERNANDES, meu e da saudosa IVONE e também do CARLÃO e BETH FERNANDES e seu companheiro LUCCA SANTINI, neto do ZÉ ANTONIO SANTINI e do JOÃO ALBERTO PIRES DE CAMPOS conseguem de forma invicta o titulo de campeão na modalidade de iniciantes…

Parabéns organizadores, competidores e público presente desta bela festa do esporte de nossa cidade…

=TIRO DE GUERRA – 1960=

Já sexagenária pois data de l960, apresentamos na foto acima a equipe de futebol de campo, formada por atiradores atletas que serviram naquele ano o glorioso TG-l23 de nossa cidade, podendo ser observados, posando no antigo campo do Ginásio Diocesano:

Em pé: DANIEL EVARISTO – GRINGO – ZAGUE – ELIAS – PACOTE – DINDO SANTOS – DERMINHO FERREIRA e os sargentos da época BARCELOS – ANANIAS.

Abaixados: NIVALDO CALONEGO – LACIRDO – DAIA MICHELIN – ZÉ AIRTON e DEMINHA OLIVEIRA.

Um timaço, invicto a temporada toda…

=RODOVIÁRIO – 1958=

Já lá se foram 63 (sessenta e três) anos, desde que, naquela belíssima tarde de domingo, o famoso “LOBO DO LAVAPÉS”, posava em Antonio Delmanto antes de mais uma partida pelo nosso Amadorzão.

Equipe de segura direção, grandes dirigentes e um montão de craques de nossa cidade, era um dos “bicho papão” dos campeonatos que disputava e naquela ocasião estava assim alinhada:

Em pé: Técnico FÊ BARBEIRO – CIDINHO – SANINI – TONHO ROSA – CIRO BUCHIGNANI – MÁRIO CORREIA – ÍTALO VICENTINI – MOACIR ATLANTIC – Presidente da LBF PROGRESSO GARCIA – seu filho PROGRESSINHO e o Dirigente ALEXANDRE SCARPELINI.

Abaixados: PERCÍLIO DEZAN – PICOLÉ – PIO ORNELAS – ODIR LIMA – VALDOMIRO CARDOSO – VICENTINHO e o ALCIDES BOARO.

Alguns desses amigos já nos deixaram, descansem em Paz…

=SE É FOTO É FATO=

Caso você leitor amigo ainda não saiba a origem dos cartões amarelo e vermelho aplicados no futebol, leia abaixo:

Conta-se que nos anos 60 do século passado, como a violência e indisciplina corriam soltas no gramado, houve a necessidade de se criar um método de puni-las e foi aí que certo dia o árbitro inglês ASTON, parado num semáforo enquanto aguardava o sinal abrir, teve a idéia e criou uma simbologia de cartões semelhante ao daquele aparelho luminoso: o Amarelo seria uma advertência para que o atleta se contivesse e o Vermelho o impedia de prosseguir jogando.

Acontece que até hoje os únicos detalhes negativos desta “estória” são os motoristas ignorantes que não respeitam os semáforos e muitos árbitros mais ignorantes ainda que não sabem aplicar corretamente os cartões criados desde 1966.

Coisas do futebol!!!

=PERGUNTA DA SEMANA=

P – Para que existe cama elástica no Pólo Norte?

R – É para o Urso Polar!!!

=FRASE DA SEMANA=

“SEMPRE É MAIS FÁCIL PASSAR A BOLA QUE PASSAR POR UM ADVERSÁRIO”. (César Menotti – técnico argentino)

=EPÍLOGO=

“O SÁBIO NUNCA DIZ TUDO O QUE PENSA, MAS PENSA SEMPRE TUDO O QUE DIZ”.