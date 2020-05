Matando no Peito, com Zé Airton – 09/05/2020

=RELEMBRANDO – AAF AMADOR=

A foto acima nos leva a relembrar “velhos tempos” de nosso futebol amador com a equipe da A.A.FERROVIÁRIA posando, antes de uma partida oficial, em um dos campos varzeano da cidade, assim alinhada:

DE PÉ: TÉCNICO TONINHO SANTANA – MAUREVILLE – DUA ANGELA – EMIR – MAROLIS – GIL – MIILTON MAURO (BOLINHA) – MASSAGISTA BECÃO…

ABAIXADOS: DIRETOR IVAIR TARDIVO – FIÃO – ZECO SERRÃO – RENATINHO – BITINHA – CHICO ROMA….

Um timaço de prima…

=RECORDANDO – BOTUNESPA=

Hoje, para nossa recordação, buscamos no acervo de fotos do Memórias Botucatu, do nosso prezado amigo Nenê Bueno, a equipe do tradicional BOTUNESPA, de bons anos atrás.

Também chamada por muitos de BANESPINHA, posam para a foto os atletas:

Em pé: FERREIRA – ZÉ QUINTEIRO – MÜLLER – RAFAEL – BOSCO e o TIQUINHO.

Abaixados: ZICO – JAIRZINHO – FIORETTO – MARTINS e o SHIRLEY.

Bons tempos…

=SE É FOTO É FATO – AAB FUTSAL INFANTIL=

Lembramos hoje saudoso tempo do Futebol de Salão lá na A.A.BOTUCATUENSE, com essa então garotada posando na quadra de cimento antes de mais uma partida oficial, envergando a tradicional jaqueta da Estrela Solitária, assim alinhados:

DE PÉ: Saudoso Massagista NELSON FATORE – VAROLINHO – CELSO – JUNINHO – MARCO AURÉLIO – CHOCOLATE – VANTUIR – ARNALDO e o MINGUINHO.

ABAIXADOS: TOM – MARCINHO – PLÍNIO GENTA – CARLOS e o CANÁRIO SERRÃO…

Grandes revelações do salonismo botucudo daquela época sendo que alguns deles hoje moram no Céu.

=NOSSA GENTE=

Hoje em razão da situação de recolhimento a que estamos submetidos pelo indesejável vírus que assola nosso País e o mundo todo, só nos resta pedir ao Criador que nos proteja, pelo que gostaríamos de publicar para conhecimento de nossos prezados amigos uma PRECE que recebemos a vários anos já passados de meu amigo-irmão JOÃO GODOY FILHO, saudoso ZICO GODOY. Não tenho a certeza que era de sua autoria, mas sei com certeza que era sua oração de cabeceira e se tornou também minha:

EM TOM DE PRECE

Meu Deus, nos momentos de decepção e de tristeza, fique comigo,

Não deixe que minh’alma se encha de amargura e que minha fé

vacile. Faça com que eu creia sempre que, por seu infinito amor,

aquilo que passei ou venha a passar, não seja nunca maior

que minha resistência. Que eu saiba sempre que, quando

as coisas não correrem conforme o meu desejo,é porque o

Senhor sabe melhor aquilo que me convém. Que aci-

ma de tudo, meu coração não abrigue o ódio nem

mágoa de quem quer que seja. Que eu acredite

sempre na vitória final do bem, do amor e da

verdade.Que a vitória da injustiça sempre se

me afigure temporária.Que eu me desligue

das verdades passageiras,e que encontre

a única verdade duradoura, a fé ina-

balável no seu amor e na sua infini-

ta compaixão. Ajude-me Senhor!

Mande-me sofrimentos e prova-

ções, se assim for necessário,

mas fique sempre comigo.

===

=EPÍLOGO=

“PERDER É RUIM, PORÉM NÃO TENTAR VENCER É PIOR AINDA”.