Matando no Peito, com Zé Airton – 29/02/2020

=NOSSO FUTEBOL PROFISSIONAL – AAB-59=

Para que os mais antigos se recordem e os mais novos dela tomem conhecimento, apresentamos hoje uma das grandes equipes que no passado defendeu, com muito sucesso, o futebol profissional do tradicional clube da Estrela Solitária, podendo ser observados:

Em pé: OSVALDO – TIDE – FRIAÇA – TISNAU – CIGANO e SILVIO.

Abaixados: PULGA – JOÃO PRETO – JONAS – NÉZIO – SOUZINHA e o mascote Carlinhos, ou melhor, o CARLINHOS MASCOTE…

=NOSSO FUTEBOL AMADOR – SAT 1964=

É da Sociedade Amigos do Tanquinho, famoso SAT, a equipe da foto acima que representava aquele populoso bairro no Campeonato Amador da cidade.

Posando no tapete verde de Antonio Delmanto, antes de mais um compromisso oficial, há 56 anos já passados, podemos observar:

Em pé: JOÃO PRETO – ROBERVAL – BIAZON – ZÉ NÉLO – CICIÁ e BAIANO.

Abaixados: SABARÁ – LUIZINHO – DERMINHO – GUELO e TARZAN.

Nossa eterna homenagem, aos amigos que o Senhor já levou para seu Reino.

=RELEMBRANDO – ARMAZÉM=

Já bastante desgastada pelo tempo temos hoje a grata satisfação de publicar a foto acima, que nos foi enviada pelo prezado amigo MÁRCIO SHOGUN.

Nela podemos observar a aguerrida equipe do ARMAZÉM E.C. formada pelos funcionários da antiga COOPERATIVA DOS FERROVIÁRIOS DA E.F.SOROCABANA DE BOTUCATU, que funcionou durante muitos anos ali no início da Major Matheus bem ao lado do Pontilhão, assim alinhada:

Em pé: ARMINDO – ÍTALO VICENTINE – EUGÊNIO MÓDOLO – RUBENS PIRES – ÍTALO PAVAN e WILSON LALUNA.

Agachados: NELSON – OLAVO (também conhecido como GERALDO DA TUNICA) – GASPARINI – VICENTE CHIRINEIA (prezado PULGA) e o CARDOSINHO.

Alguns já nos deixaram e descansam em Paz…

=SE É FOTO É FATO=

Confesso que sinto um pouco de inveja, quando atualmente vejo numa partida de futebol um atleta mais habilidoso tocar a bola no vão das pernas de seu adversário aplicando-lhe a famosa “caneta”.

Embora houvesse começado a jogar bem cedo nunca efetuei essa jogada, pois deixei de treiná-la, em virtude de nosso aprendizado futebolístico haver sido realizado ali no campinho do pátio do Santuário de Lourdes onde enfrentávamos amistosamente capuchinhos e os coroinhas que naquela época usavam longas batinas que impediam a passagem da redonda por debaixo de suas pernas…

Coisas do futebol de outrora….

=PERGUNTA DA SEMANA=

P – QUAL É O e-mail DAQUELE POLÍTICO FAJUTO?

R – picareta@lheira.com.br.

=EPÍLOGO=

“QUEM COLOCOU NO ÚLTIMO DIA 21/FEV/2020 MAIS UMA VELINHA ENTRE AS 18 JÁ EXISTENTES EM SEU BOLO DE ANIVERSÁRIO E AS APAGOU COM MUITA SAÚDE E ALEGRIA FOI NOSSO PREZADO NETO JOÃO PEDRO FERNANDES FAMOSO JP.

PARABÉNS PEDRÃO QUE DEUS TE ABENÇOE E PROTEJA SEMPRE, ABRAÇÃO!!!