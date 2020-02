MATANDO NO PEITO, COM ZÉ AIRTON, 08/02/2020

=DERBI VILENSE=

Década dos anos 60 do século passado, como era gratificante para os esportistas subirmos aos domingos até o Bairro da Estação, para presenciar os jogos do amadorzão que ali eram realizados principalmente o derbi vilense reunindo os tradicionais EC INCA e o VII de SETEMBRO F.C.

Nas fotos anexas apresentamos as formações dessas equipes naquela época, sendo que, na de nº 1, aparece o VII DE SETEMBRO F.C. assim alinhado:

De pé: JURA – DENA – PANIN – BUTIGNHOLI – MIXIRICA – ZÉ PRETINHO e o Técnico LAMIL SANTOS.

Abaixados TÉTE – NARDO GUERREIRO – QUIABO – ZÉ MARIA LOBO e o MIRA.

Na de nº 2 posa o E.C. INCA da Vila Antartica com a seguinte constituição:

De pé: ZÉ DI SANTIS – JUNQUEIRA – MARIÃO – REBITE – TONE PEREIRA – SABARÁ e o LÉO.

Abaixados: CID RAMOS – MAQUININHA – LACIRDO – CANHOTO e o RUBINHO GIACÓIA.

Grande futebol dos velhos tempos…

=RECORDANDO – BANESPA FUTSAL=

Hoje adormecido, porém em um passado não muito distante, o tradicional Campeonato de Futebol de Salão dos Bancários de nossa cidade, apresentava grandes espetáculos aos amantes do esporte da bola pesada de nossa cidade, que durante sua disputa lotavam nossos Ginásios.

Uma das equipes de proa que disputava essa competição era a do antigo BANCO BANESPA cujo esquadrão posa na foto anexa assim alinhado:

DE PÉ: BOSCO – SHIRLEY LESSA – SPADOTTO – ADEMIR FIORETTO e o técnico, Corintiano VALDIR DUARTE.

ABAIXADOS: PAULO XIXA – ORLANDINHO – JOEL GALHARDO e o CHICO SERRÃO.

“Tempo bão que ao que tudo indica não vórta mais…

=RELEMBRANDO – BRASINHAS F.C.=

Imensa satisfação sentimos nesta oportunidade ao publicarmos a foto anexa que apresenta a equipe Mirim dos BRASINHAS F.C., rival do nosso EXPRESSINHO naqueles tradicionais torneios disputados lá no Campo do VII SETEMBRO na VILA DOS LAVRADORES, podendo ser observados:

DE PÉ: PIRICA – BINHO FIORAVANTI – NEI – NÊ MIQUELIM – LUCIANO CALONEGO – JOÃO – PORTUGUES – LUCIANO ELÓI – saudoso GUSTAVO SAVINI e o ALESSANDRO QUADROS.

ABAIXADOS: FÁBIO SERRÃO – THOMÉ – CAIO BURINI – MARCÃO AYUBI – MI NOGUEIRA – FRANZ BURINI – MOISÉS – CACEPÊS CAPELUPPI e o mascote XIXINHA.

Tempo que se foi e deixou muitas lembranças!

=SE É FOTO É FATO=

Nos gramados com a “redonda” nos pés chutava com os 2 (dois), só que ao mesmo tempo, pelo que era um VOLANTE só “meia boca”, porém e sempre existe um porém, nesses mesmos gramados, com o microfone nas mãos, sempre foi por aptidão nata herdada de família um Grande, Versátil e Competente Repórter VOLANTE.

Na foto anexa podemos observar nosso prezado amigo de longa data NEDER FILHO ainda bem jovem, época em que era corintiano roxo, quando numa jornada esportiva de vulto lá em Acrísio Paes Cruz entrevistava o saudoso goleiro PAULO SILVA do tricolor ferroviário.

São cenas como essa que gostaríamos de presenciar novamente com a volta do futebol profissional masculino em nossa cidade e o surgimento de novas revelações para a radiofonia esportiva da cidade como foi o caso do prezado NEDER FILHO.

QUEM VIVER, VERÁ!!!

=PERGUNTA DA SEMANA=

P – Por que a esposa do Hulk pediu o divórcio???

R – Porque, ela torce pro TIMÃO e ele ainda continua VERDÃO!!!

=EPÍLOGO=

“90% DOS BRASILEIROS É RUINS DE MATMATICA E PORTUGEIS, OS OTROS 3% SÃO PÉCIMOS”