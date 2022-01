Matando no Peito, com Zé Airton – 08/01/2022

=NOVAMENTE NÓS…=





A natureza colaborou e com a presença maciça dos atletas que se comprometeram aconteceu no dia 31/DEZ/2021 mais uma edição dos disputados jogos de final de ano dos amigos jogo esse que já se prolonga por 43 (quarenta e três) anos consecutivos.

Futebol e resenha foi o cardápio da ensolarada tarde.

As equipes que posam na foto anexa trajando as tradicionais camisas Azul e Branca estiveram assim alinhadas:

Equipe Azul – Em pé: ALESSANDRO QUADROS – EZEQUIEL FREITAS – BERTOLA – PAULO ARBEX – MARCO LUQUE – LEONE – CACAU ARBEX – TOMAZINI – JODEMAR – CAIO CURY e o INHO.

Abaixados: FELIPE – ESTEFANY – THIAGO – GU ARBEX – ARTUR – MARCOS AREBX e o MARCUVI.

Equipe Branca – Em pé: GIOVANNNI LUQUE – DE BRUYNE – PURUNGA – TURQUINHO MAUAD – VINÍCIUS – TARZAN – MAURÃO – PLININHO e o MATHEUS CONTE.

Abaixados: FILIPE BARDUCO – CUEVA – PEDRINHO – BARDUCO – VITOR CURY – RÓBSON e o GIRDO.

Foi mais uma vez uma festa para os olhos e os corações!!!

=ANHUMAS/C.A.B.=

Relembramos hoje da equipe de futsal do Distrito de ANHUMAS na disputa da COPA TV TEM de Futsal de 2014 onde fez uma ótima campanha e chegou até a fase semifinal, ficando entre as 4 melhores equipes do torneio.

Nesta ocasião foi representada pela equipe do C.A.B. (CLUBE ATLÉTICO BOTUCATU) que apresentava no seu comando técnico o RODRIGO CONTEÇOTE, auxiliado pelo RENATO MORAL e a Fisioterapeuta BRUNA MASSAROTO, que mantinha em suas fileiras uma mescla de veteranos e jovens atletas, que posam na foto anexa no Ginásio da vizinha São Manuel assim alinhada:

DE PÉ: RENATO MORAL – RODRIGO DELEO – MUKA – CHANEL – BUIU – GU ARBEX – GANDIM e o PELÉ…

ABAIXADOS: BRUNA – VINICIUS CASTRO – BATATA – RENATINHO – MATHEUS FARMÁCIA – BIRO FIORETO – RAFA e o FABIO.

Bela campanha…

=A.E. DIOCESANA – 1947=

Foi naquele feriado prolongado da semana de Pátria de 1947, século passado, que a famosa equipe da ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA DIOCESANA, que reunia a “nata” futebolística dos estudantes botucudos da época recebeu e goleou espetacularmente (6 x 0) a equipe do tradicional Colégio Dom Bosco da capital, formando com:

Em pé: FIGUEIREDO – LILI – ALEMÃO – MORI – MILTON FERNANDES – ZANARDO e OLAVINHO.

Abaixados: NANDO – CARLITO – NELSON SAAD – JAYME CASSETARI e JACIRO.

Tempos bons que já se foram e deixaram muitas saudades!!!

=NOSSO ESPORTE – NOSSA GENTE=

Dentre as inúmeras “estórias” folclóricas que ouvimos dos nossos prezados amigos Caramurenses, esta não sei não, mas vai lá: “Combate” difícil lá no Monte Selvagem, zona rural do município, domingo chuvoso, bola pesando o dobro e eis que o endiabrado ponteiro Luiz Caramelo escapa pela esquerda e faz cruzamento milimétrico para a área caindo o “esférico” para o sem pulo do meia Toninho Pneu, homem que tinha uma bomba (caramuru) nos dois pés…

Não deu outra e aquele “bólido” vai de encontro ao travessão que se parte ao meio e cai na cabeça do assustado goleiro local que desmaia no ato e só volta a si, após haver recebido atendimento médico adequado aqui no Pronto Socorro…

A estória é essa, acredite quem quiser, mas nós temos uma certeza, “não era a toa que esse time tinha o nome dessa famosa marca de bombas e morteiros de hoje”.

=PERGUNTA DA SEMANA=

Aquele bichinho que pesa 1.000 gramas perdeu 200…

P – Qual seu nome?

R – EX-QUILO!!!

=FRASE DA SEMANA=

“DÊ A TODOS SEUS OUVIDOS, MAS A POUCOS SUA VOZ”.

=EPÍLOGO=

“QUEM SEMEIA ESPINHOS NÃO DEVE ANDAR DESCALÇO”.

