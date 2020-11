Matando no Peito, com Zé Airton – 07/11/2020

= A.A. FERROVIÁRIA AMADOR – 1958=

​O único detalhe que os diferenciava dos profissionais era o fato de não receber salário, pois jogavam por amor a arte do futebol, eram, pois amadores na acepção do termo.

​Na foto anexa posa o esquadrão amador da A.A.Ferroviária, assim alinhado:

DE PÉ: CARLITINHO – ALEMÃO II – CHICÃO FUNARI – LOLO e LALUNA.

ABAIXADOS: FLAVIO SASSO – SHIRLEY LESSA – GERALDO PERCARIO – BRAULIO e o PEDRO GODINHO.

​Velhos tempos…

=AAB – FUTSAL – COPA RECORD =

​Recordamos hoje da equipe principal de futsal da A.A. BOTUCATUENSE que representando nossa cidade conquistou brilhantemente e de forma invicta o titulo da SUPERCOPA TV RECORD no ano de 2012, sendo 12 vitórias em 12 partidas disputadas.

​Os valorosos Atletas que demonstraram na quadra todo seu potencial posam na foto anexa assim alinhados:

​DE PÉ: BUZUCA – MURILÃO TANCLER – BRAVIN – BUIU – ENZO – GU ARBEX – CÉSAR ADORNATO – RODRIGÃO DELÉO – MARCÃO e Professor GILDO.

​ABAIXADOS: RICARDO – GUILHERME – DIEGO – VINÍCIUS – TILICO – BOQUINHA e BATATA.

​Excelente Equipe…

=TELERÁDIO 77=

​Quarenta e três anos mais jovens, foram fotografados no dia 31/Dez/1977, posando no gramado do Petrarca Bachi, próprio do Brasil de Vila Maria, os atletas que compunham, naquela época, a aguerrida e tradicional equipe da TELERÁDIO.

​Um desfile de astros do nosso futebol varzeano, podendo ser observados sempre da esquerda para a direita:

​Em pé: CHICO – FERREIRA – LOLINHO – NÉLIO– ELBIO – AMARAL e o JORGE ROSSETO.

​Abaixados: TONINHO – FORNER – ZEZO FERRAZ – RIZZO – FUMINHO – DITINHO – LILICO e o mascote-símbolo EDUARDO ROSSETO, prezado DU.​Grandes recordações…

=FUTEBOL ANTIGO=

Um jogo disputado na China no ano 2.500 AC é considerado o tataravô do futebol, pois que, o Imperador Huang Ti criou uma maneira “sui generis” de treinar fisicamente seus soldados quando eles precisavam chutar uma grande pelota de couro cheia de areia para fazê-la passar entre duas estacas cravadas no chão.

Outro jogo bastante parecido, o Epyskiros era praticado em Esparta no século 1 AC por equipes de 15 atletas que corriam e chutavam uma bexiga de boi também cheia de areia.

Soubemos que por aqui quem gostava de bater sua “bexiguinha” naquela época eram nossos prezados amigos Phulvio Chiaradia, Toninho Marvadeza, Maquininha, Eloi, Zé Dalio, Amaral, Olavo, Tancler, Joaquim, Apolinário, Zé Vilapiano e outros mais que embora Fora de Forma, ainda Rebolam para bater na redonda nos campinhos da city.

Si é vero….

= PERGUNTA DA SEMANA =

​P- PAI TENHO NOTEBOOK, MP3, PENDRIVE, IPAD, O QUE VOCÊS LEVAVAM NA ESCOLA???

R- A CABEÇA, MEU FILHO!!!

=EPÍLOGO=

“DEUS É JOIA, O RESTO É BIJOUTERIA”.