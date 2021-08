Matando no Peito, com Zé Airton – 07/08/2021

=PROFISSIONAIS A.A.B. e A.A.F.=

Neste tópico, um tanto quanto saudosista, para que os mais velhos se recordem e os mais novos passem a conhecer, estamos relembrando das equipes profissionais da A.A.BOTUCATUENSE e A.A.FERROVIÁRIA que na década de 1940 por ocasião da realização dos derbis local levavam grande torcida que lotava tanto o Estádio DR. ANTONIO DELMANTO da Veterana como ACRISIO PAES CRUZ do Tricolor da Baixada…

Na foto de numero 1 podemos observar o esquadrão da AAB assim alinhado:

Em pé: Prof. JAIRO – GARZESI – VITU – ZANARDO – CARLITO GARCIA e ARANHA.

Abaixados: NILTON FERNANDES – PAULO GAROFALO – DE MARIA – COBRA e PEDRADA.

Na foto de número 2 posa o esquadrão tricolor:

Em pé: Técnico BENEDITO CAMARGO (o Dito Gordo) – BRANDÃOZINHO – PARAFUSO – PAULISTINHA – VÊNUS – BADÓLIO e o FERNANDO.

Abaixados: CALÁ – COBRA – JAYME CASSETARI – PAULO GAROFALO e LALITO.

Hoje tudo isso não existe mais e só nos resta curtir sua lembrança…

=SELEÇÃO LASSALISTA 1960=

Foto símbolo da época de nossa juventude, pois nos lembra a obrigação séria que tínhamos com o estudo e o lazer que desfrutávamos com o esporte.

Ela focaliza a equipe de futebol da Seleção do Colégio La Salle nos anos de 60 (sessenta), que num regime semi-profissional realizava treinamentos físicos e técnicos, durante toda a semana, para os difíceis embates, contra equipes da urbe e região e ainda com Colégios Irmãos de todo país, podendo ser observados:

Em pé: ZAGUE – VAROLI – ROMEU – ZÉ ARAKEN – TITA LENÇÓIS – ADAMIR MINEIRO e o IRMÃO STAN, nosso DUNGA da época.

Abaixados: CIRIACO MANDURI – JOÃO PIRAJU – BETO FURQUIM – ZÉ AIRTON e o ODIR LIMA.

Um timaço com T maiúsculo.

=SE É FOTO É FATO – JUIZ GAVETEIRO=

Atualmente na política brasileira, parlamentar que facilita as coisas mediante recebimento de propina é “mensaleiro”, no passado, juiz de futebol brasileiro que facilitava as coisas era “gaveteiro”.

Nos campos de bola que freqüentei conheci um “gaveteiro, que para não comprometer sua imagem não aceitava dinheiro vivo e nem cheques em suas “lambanças”, pois no campeonato local só favorecia a equipe cujo dirigente lhe entregasse quitado o recibo de pagamento de sua conta mensal de água, luz, telefone etc…, que vencia na semana do jogo.

Certa feita por ocasião do derby local, já na segunda-feira o dirigente da equipe A, moço esperto, foi e quitou a água que vencia naquele dia, porém coincidentemente a luz vencia na quarta e foi quitada pelo dirigente da equipe B, o que, como é óbvio, levou o jogo de domingo a terminar empatado em 1×1.

Acontece que esse resultado não interessava a nenhum deles e acabou beneficiando a equipe C, cujos dirigentes haviam quitado na sexta a pensão alimentícia devida pelo “gaveteiro” em razão de um amor proibido mantido com moça local…

Coisas do futebol.

