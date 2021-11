Matando no Peito, com Zé Airton – 06/11/2021

Relembramos nesta oportunidade do famoso e conhecido “Campinho do Botafogo” dos anos 40/50 localizado lá nos altos da Rua General Telles, ao lado do final da A.A.B. e onde atualmente funciona a garagem do Expresso de Prata.

