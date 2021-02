Matando no Peito, com Zé Airton – 06/02/2021

=SETE SETEMBRO 1956=

Trazemos nesta oportunidade a foto acima que retrata os velhos tempos do futebol amador de nossa terra.

Envergando seu tradicional uniforme tricolor de listras verticais branca, preta e vermelha, podemos observar posando no ano de 1956 o magnífico esquadrão do VII DE SETEMBRO F.C. lá da Vila Pinheiro, assim alinhado:

De pé: AIMORÉ (árbitro) – GUERREIRO (árbitro) – MILTINHO – MARIO FUMIS – ROMUALDO BORGATO – DIDIER – ZÉ GOLEIRO – ODENEI CLEFENS – HIPÓLITO (árbitro) e JAPA (árbitro);

Abaixados: BULICO – JOEL SPADARO – ÁLVARO CORVINO – DUDA SPERA e RUBINHO GIACÓIA.

Alguns desses amigos já nos deixaram e descansam em Paz…

=VILA MARIA – 1948=

Como homenagem desta coluna aos antigos defensores do C.A. BRASIL DA VILA MARIA, clube que sempre representou brilhantemente o futebol daquele populoso bairro, apresentamos hoje a foto de 3 atletas que ali residiam e defendiam suas cores no ano de fundação (1948), então vejamos:

À direita centroavante matador NELSON DIODATO, no meio goleiraço ANTONIO CECÍLIO, saudoso CHUPANGA e na esquerda o endiabrado ponteiro ANTONIO G. OLIVEIRA, inesquecível RATO.

Parabéns C.A. BRASIL, um orgulho de nossa terra…

=D.C.T. – 1949=

Em tempos passados era de praxe na cidade que nossas escolas, casas comerciais, repartições públicas etc… montassem seus times de futebol para diversão nos finais de semana.

Assim não foi diferente com o pessoal do nosso DEPARTAMENTO DE CORREIOS E TELÉGRAFOS – DCT que no ano de 1.949 (século passado) montou o seu, uma verdadeira seleção amadora da cidade, que posa na foto acima lá no campo do Lavapés, assim alinhado:

De pé: CHARUTO – NILSO – CARLITO SAPATEIRO – ACÁCIO – PIOZZI e o goleiraço CHANDICO.

Abaixados: SALIM – JAIRO PIRES DE CAMPOS – EDUARDO – CARVALHO e o JUAREZ

Alguns deles já partiram e moram no Céu….

=BANESPINHA – 1985=

VELHOS TEMPOS, sim velhos tempos pois 36 anos já são passados, desde que, naquela ensolarada domingueira de janeiro de l.985 o time de futebol society do ex-banco BANESPA posava em Antonio Delmanto, assim alinhado:

DE PÉ: BIDINHA – MULLER – BOSCO – TIQUINHO – JOÃO CHUPANGA e COLERINHA.

ABAIXADOS: PAULO CAPELUPE – ADEMIR FIORETO – SILVIO BIS – mascote FELIPE – PAULO XIXA e o MIRO FERRARI.

Um timaço…

=PERGUNTA DA SEMANA=

E aquele “cracaço” querendo impressionar a linda garota que acabara de conhecer lascou lá que além de jogar também estudava medicina…

P- Como você faz para conciliar? Estuda Matutino ou Vespertino???

R- Pois é, sou estudioso, faço as duas matérias!!!

=FRASE DA SEMANA=

“EM CAMINHO QUE ONÇA PISA MACACO NÃO PASSEIA”.

=EPÍLOGO=

Nesta oportunidade em que completamos nossos 80 anos bem vividos, gostaríamos de salientar que:

Você é idoso quando sonha – velho quando apenas dorme.

Você é idoso quando se exercita e pratica esporte – velho quando só descansa.

Você é idoso quando guarda a esperança de nunca ficar velho.

Você é idoso quando ainda aprende – velho quando nem mais ensina.

Para o idoso o tempo passa rapidamente mas a velhice nunca chega.

Você se considera uma pessoa idosa ou velha?

E você que é jovem. Como deseja chegar lá?