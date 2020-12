Matando no Peito, com Zé Airton – 05/12/2020

=RELEMBRANDO – VII SETEMBRO 64=

Uma mescla de jovens valores que despontavam no juvenil com alguns atletas experientes, foi essa a formação que a aguerrida equipe do VII de Setembro, lá da Vila Pinheiro, apresentou no ano de 1964, para a disputa do nosso Amadorzão.

Escalados e dirigidos pelo saudoso LAMIL DOS SANTOS, antes de mais uma partida oficial, na foto acima posam alinhados em Antonio Delmanto as seguintes feras:

Em pé: JURA – DENA – PANIN – BUTIGNHOLI – MIXIRICA – ZÉ PRETINHO e o técnico LAMIL.

Abaixados: TÉTE – NARDO GUERREIRO – QUIABO – ZÉ MARIA LOBO e o MIRA.

Esse era nosso futebol de outrora, quantas saudades…

=NOSSA GENTE – NOSSO ESPORTE – “RACHÃO”=

Duvidamos que exista alguém que se diz ou já foi boleiro e que nunca participou de um “Rachão”.

“RACHÃO”, no futebol, acontece sempre que amigos se reúnem para bater uma bolinha seja no campo, quadra ou praia ocasião em que os 2 mais velhos ou ainda os 2 mais gordos tiram o tradicional “par ou impar” e escolhem seus companheiros, formando assim as tradicionais “panelinhas”.

Em nossa cidade um dos mais significativos exemplo disso é esse Grupo de Amigos que há quase 10 anos se reúne todas as tardes/noites das QUINTAS feiras ali na aconchegante “ARENA DO MIRA”, infelizmente agora em razão da pandemia e da reforma de suas instalações este rachão está momentaneamente paralisado.

Na foto anexa, de alguns anos atrás, podemos observar posando para a objetiva parte do grupo assim alinhado:

DE PÉ: CHECHETTO – RAFAEL – HÉRCULES – THIAGO MACIEL (o TATU) – THIAGO SPADIN – JODEMAR – CACAU ARBEX – GIOVANNI LUQUE – ALEXANDRE – THIAGO LUCAS – RODRIGO DELEO e o ELTON…

ABAIXADOS: FAZZIO – LUCIANO e o filho GUSTAVO – FERNANDO CARBONARI – DANILO GARCIA – LÊ PITA – GU ARBEX – SAMUKA – MAROLA – CAIO CURY e o NIL.

Estiveram ausentes alguns atletas entregues ao Departamento Médico e ainda alguns outros que por determinação superior, estavam entregues ao sagrado serviço do lar…

=RECORDANDO – PRF-8 1976=

Recordamos hoje quando no ano de 1976 a equipe de futebol de salão da nossa querida PRF-8, formada por técnicos de som, repórteres, locutores, posava na quadra do B.T.C. antes de partida válida pelo Campeonato da Cidade, assim alinhada:

DE PÉ: FRANCISCO CARLOS TANCLER – VALFRIDES PIRES DE CAMARGO (FRIDÃO) – JOSE ROBERTO QUINTEIRO – RUBENS ROBERTO HERBST (RUBÃO) e o ANTONIO CARLOS (BERIMBAU)…

ABAIXADOS: JOSE ROBERTO PEREIRA – LUIZ HENRIQUE PAES DE ALMEIDA e o JOEL BOVOLENTA…

Alguns desses amigos já nos deixaram e hoje moram no Céu…

=PROF. VINICIO – CANTINHO DA SAUDADE=

PAIXÃO PELA ARTE foi o que sempre nutriu durante toda a sua vida pelo DESENHO esse MESTRE, nosso prezado amigo inesquecível e saudoso botucatuense PROF. BENEDICTO VINÍCIO ALOISE, aqui caricaturado com perfeição pelo seu filho MARCOS EDUARDO, também um raro talento, confirmando assim que “filho de peixe, peixinho é”.

=PERGUNTA DA SEMANA=

P- Como é conhecida a mulher que sabe sempre onde o marido está???

R- VIÚVA!!!

=EPÍLOGO=

“NÃO DIGA POUCO USANDO MUITAS PALAVRAS; DIGA MUITO, EM POUCAS”. (Pitágoras)